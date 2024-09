Jude Law svela il segreto dell'aumento di peso in Firebrand

L'attore britannico ha spiegato in che modo ha assunto peso per interpretare Enrico VIII.

Jude Law ha lavorato anche sulla trasformazione fisica per interpretare Enrico VIII nel film di Karim Aïnouz, Firebrand, al fianco di Alicia Vikander. Per essere più simile al sovrano d'Inghilterra, la star ha dovuto aumentare parecchio il proprio peso.

Nel corso di una chiacchierata con il Sunday Times, Jude Law ha svelato in che modo ha cercato di assumere maggior peso possibile prima di iniziare le riprese del film presentato lo scorso anno al Festival di Cannes.

Abbuffarsi

Jude Law ha spiegato di essersi abbuffato di gelato a tarda notte:"È stato un processo. Come Charlie Chaplin o Babbo Natale, Enrico ha una silhouette familiare, quindi se ottieni quella forma, il cervello riempie molti dei vuoti. Così ho fatto crescere la barba. Ho indossato tute imbottite, vestiti, pesi sulle gambe e oggetti nelle scarpe per perfezionare il suo modo di camminare".

Jude Law e Alicia Vikander in Firebrand

Il tempo per prepararsi è stato molto ristretto:"Soltanto circa quattro mesi per prepararmi, quindi non potevo arrivare al peso massimo ma ho mangiato molto, pasta e gelato a tarda notte, così da avere il viso più gonfio".

In Firebrand, il candidato all'Oscar Jude Law interpreta un sovrano appesantito che riusciva a malapena a camminare, pesava 180 kg, e aveva bisogno di nove uomini per essere sollevato sul cavallo. La vincitrice dell'Oscar nel 2016 la performance in The Danish Girl, Alicia Vikander interpreta la sesta e unica sopravvissuta moglie di Enrico VIII, Katherine Parr. È stato raccontato in diversi articoli che Law ha deciso di indossare una fragranza maleodorante che odorava di 'sangue, feci e pus', per poter essere ancora più ripugnante.

Nel cast del film, oltre a Jude Law e Alicia Vikander, anche Sam Riley, Eddie Marsan, Simon Russell Beale, Erin Doherty, Ruby Bentall, Patsy Ferran e Amr Waked. Firebrand è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 17 ottobre scorso.