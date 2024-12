Kate Winslet diventa Lee Miller, poi il cane Runt e Sean Penn: il cinema 2025 secondo Vertice 360

Alicia Vikander e Jude Law, il thriller Strange Darling e Now You See Me 3: i film del listino Vertice 360 che vedremo prossimamente sul grande schermo.

Sean Penn, e poi Alicia Vikander, Kate Winslet. Sono solo alcune delle star che vedremo nei film del listino 2025 di Vertice 360, sempre più centrata rispetto all'offerta cinematografica della nostra industria. Un semestre che si preannuncia interessante, e mai come prima, trasversale.

Black Flies: una scena del film

Il primo titolo, allora, è Città d'asfalto, passato a Cannes nel 2023. Diretto da Jean-Stephane Sauvaire, nel cast troviamo proprio Sean Penn, insieme a Tye Sheridan. La storia ci porta a New York, e segue il complicato lavoro di due paramedici. Un dramma dalla sfumature thriller che riflette sul senso del lavoro e del sacrificio.

Vertice 360: il listino film del 2025

Firebrand: il profilo di Alicia Vikander

Ed è proprio il thriller il genere cardine di Vertice 360 per il 2025. Basti pensare a Strange Darling di JT Molner con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner. Un thriller psicologico carico di tensione, che segue un killer e la sua vittima. Ispirato ai libri di storia, ma anch'esso dalle sfumature thriller, ecco il dramma al femminile di Karim Ainouz, ossia L'ultima regina - Firebrand con Alicia Vikander e Jude Law. Siamo nell'Inghilterra dei Tudor, protagonista è Katherine Parr, ultima moglie di Enrico VIII.

Occhi puntati su Kate Winslet

Attenzione poi al film biografico di Ellen Juras, che sceglie Kate Winslet per Lee Miller, incentrato sulla vita della fotografa di guerra. Cast interessante, oltre alla Winslet ecco Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough e Marion Cotillard. Tutt'altro genere per il film di John Sheedy, ossia il family movie Runt - Eroe a Quattro Zampe. La vicenda segue una bambina, che stringerà amicizia con un un cagnolino molto speciale. Sempre per Vertice 360, e come anticipazione per il 2025, l'atteso nuovo capitolo della saga dei maghi: Now You See Me 3, che riunisce i protagonisti dei precedenti capitoli: Ariana Greenblatt, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo.

I film Vertice 360 in uscita nel 2025