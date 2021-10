Michelle Williams e Jude Law star dell'horror psicologico Firebrand

Michelle Williams e Jude Law si preparano a recitare in Firebrand, horror psicologico ambientato nella corte dei Tudor con un focus sulla Regina Catherine Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII, l'unica a scampare alla morte o a non essere ripudiata.

Michelle Williamsinterpreterà proprio Catherine Parr, mentre Jude Law si calerà nei panni di Enrico VIII.

A dirigere Firebrand sarà il regista Karim Aïnouz, che utilizzerà una sceneggiatura di Jessica Ashworth ed Henrietta Ashworth. Brouhaha Entertainment produrrà il progetto.

Quando la giovane Catherine Parr (Williams) sposò il re Enrico VIII (Law), in declino e sempre più dispotico, non aveva garanzie di un matrimonio felice né aveva garanzie di riuscire a sopravvivere. Delle precedenti mogli del sovrano, due furono cacciate, una morì di parto e due furono decapitate. Mentre Catherine cercava di sopravvivere attraverso l'uso della diplomazia, portò avanti un programma segreto. Era protestante, credeva fosse suo dovere sposare Enrico VIII perché sarebbe stata l'unica posizione in cui avrebbe potuto convertire lui e il regno distogliendoli dalla loro posizione filo-cattolica. Quella fede fu messa alla prova quando la chiesa si oppose a concedere al Re il divorzio dalla prima moglie in modo che potesse sposare Anna Bolena, che in seguito sarebbe stata decapitata. Con arresti, torture ed esecuzioni di protestanti in aumento, Catherine mise in atto un gioco pericoloso e mortale.

Firebrand racconterà la storia attraverso il singolare punto di vista di Catherine, costretta all'orrore psicologico di vivere con un mostro, ma mossa dalla straordinaria volontà non solo di sopravvivere, ma anche di prosperare.

Firebrand sarà girato nel Nord dell'Inghilterra, dove Karim Aïnouz ha rivelato di aver trovato la location perfetta e un castello dell'epoca in cui "puoi sentire i fantasmi".