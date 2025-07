Fire Country stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 15 luglio

Stasera, 15 luglio 2025, Rai 4 si accende con l'attesissima terza stagione di Fire Country, in prima serata a partire dalle 21:20. Preparatevi a un'immersione totale nel mondo dei vigili del fuoco californiani, perché verranno trasmessi ben tre episodi ricchi di azione e colpi di scena.

La sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un vero programma di prevenzione antincendio. Questo programma vede la partecipazione di volontari di ogni tipo, inclusi i detenuti, che collaborano fianco a fianco per proteggere il territorio.

La trama si concentra in particolare su Bode Donovan, un ex detenuto che torna nella sua città natale e deve affrontare il suo passato tormentato. La serie esplora temi come la redenzione, il sacrificio e le complesse dinamiche familiari, il tutto sullo sfondo mozzafiato e pericoloso degli incendi boschivi. Il successo straordinario della serie ha persino dato il via a uno spin-off, Sheriff Country, che debutterà nella prossima stagione, ampliando ulteriormente l'universo narrativo e le tematiche esplorate.

Stephanie Arcila nel ruolo di Gabriela Perez

Episodio 1

Durante il matrimonio di Gabriela e Diego, un incidente in elicottero scatena il caos, accendendo nuovi incendi e costringendo la squadra a intervenire immediatamente per spegnere le fiamme e soccorrere le vittime. Bode, ora libero, deve affrontare le sfide burocratiche per diventare un pompiere a tutti gli effetti, confrontarsi con vecchi amori e nuove minacce.

Episodio 2

Bode riceve un'opportunità che potrebbe cambiare il suo futuro come vigile del fuoco. In questo episodio, appare anche Leven Rambin nel ruolo di Audrey, un'ex detenuta del campo antincendio.

Episodio 3

Bode e Gabriela considerano di confessare un grande segreto che hanno tenuto nascosto. L'equipaggio deve affrontare un'emergenza in una foresta remota, dove vengono presi di mira da un fuorilegge che protegge le sue coltivazioni illegali di marijuana, prendendo due ostaggi, incluso il padre di Bode.

Jordan Calloway interpreta Jake Crawford

Cast della terza stagione di Fire Country

Max Thieriot nel ruolo di Bode Donovan / Leone

nel ruolo di Bode Donovan / Leone Kevin Alejandro nel ruolo di Manny Perez

nel ruolo di Manny Perez Jordan Calloway nel ruolo di Jake Crawford

nel ruolo di Jake Crawford Stephanie Arcila nel ruolo di Gabriela Perez

nel ruolo di Gabriela Perez Jules Latimer nel ruolo di Eve Edwards

nel ruolo di Eve Edwards Diane Farr nel ruolo di Sharon Leone

nel ruolo di Sharon Leone Billy Burke nel ruolo di Vince Leone

Le new entry di questa stagione spiccano

Jared Padalecki ("Supernatural", "Walker") nel ruolo di Camden, un vigile del fuoco di SoCal. Il suo personaggio potrebbe potenzialmente essere al centro di un altro futuro spin-off. Leven Rambin nel ruolo di Audrey, un'ex detenuta del campo antincendio.