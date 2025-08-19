Fire Country 3 stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 19 agosto

Questa sera, martedì 19 agosto 2025, alle 21:20 su Rai 4, torna l'appuntamento in prima serata con la terza stagione di Fire Country. Nei tre episodi inediti di oggi, la squadra della Stazione 42 affronta nuovi pericoli mentre Bode si trova a collaborare con sua zia, lo sceriffo Mickey Fox nella puntata che introduce lo spin-off.

La sinossi della serie e le trame degli episodi de questa sera

Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un vero programma di prevenzione antincendio che vede la partecipazione di volontari di ogni tipo, inclusi i detenuti, che collaborano fianco a fianco per proteggere il territorio.

La trama si concentra in particolare su Bode Donovan, un ex detenuto che torna nella sua città natale e deve affrontare il suo passato tormentato. La serie esplora temi come la redenzione, il sacrificio e le complesse dinamiche familiari, il tutto sullo sfondo mozzafiato e pericoloso degli incendi boschivi. Il successo straordinario della serie ha persino dato il via a uno spin-off, Sheriff Country, che debutterà nella prossima stagione, ampliando ulteriormente l'universo narrativo e le tematiche esplorate.

Jordan Calloway interpreta Jake Crawford

Episodio 16 - Dirty Money

Bode collabora con sua zia, lo sceriffo Mickey Fox, per indagare sul tentato omicidio di Wes, il padre che non vede da tanto tempo. L'episodio esplora le dinamiche familiari e il tradimento, con particolare attenzione al rapporto complicato tra Mickey e suo padre. La trama include anche un crossover con il prossimo spin-off, Sheriff Country.

Episodio 17 - Fire and Ice

La squadra della Station 42 interviene per un incidente in un resort sciistico dopo il malfunzionamento di una seggiovia, mentre Vince fatica a stabilire un legame con suo padre. L'episodio comprende anche un sottotrama che riguarda le preoccupazioni di Bode per l'affare Oxalta e gli sforzi di Sharon per ottenere una scarcerazione anticipata per Manny. Inoltre, Jelly Roll appare come guest nel ruolo di Noah, un operatore sanitario ed ex detenuto, che aiuta Vince a connettersi con il genitore.

Episodio 18 - Eyes and Ears Everywhere

Un incendio in una casa rapidamente degenera in una situazione pericolosa, mettendo a rischio uno dei membri della squadra della Station 42. L'episodio esplora temi come il coraggio e la lealtà, mentre i pompieri affrontano la crisi crescente facendo affidamento sulla loro preparazione e sul lavoro di squadra. Contemporaneamente, Gabriela si trova di fronte a una situazione pericolosa con uno stalker.

Cast della terza stagione di Fire Country