Fire Country 3 stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 12 agosto

Questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle 21:20 su Rai 4, torna l'appuntamento in prima serata con la terza stagione di Fire Country. Nei tre episodi inediti di oggi, la squadra della Stazione 42 affronta nuovi pericoli mentre Bode si trova a lottare con le sue vecchie dipendenze quando è costretto ad affrontare alcuni traumi del passato.

La sinossi della serie e le trame degli episodi de questa sera

Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un vero programma di prevenzione antincendio che vede la partecipazione di volontari di ogni tipo, inclusi i detenuti, che collaborano fianco a fianco per proteggere il territorio.

La trama si concentra in particolare su Bode Donovan, un ex detenuto che torna nella sua città natale e deve affrontare il suo passato tormentato. La serie esplora temi come la redenzione, il sacrificio e le complesse dinamiche familiari, il tutto sullo sfondo mozzafiato e pericoloso degli incendi boschivi. Il successo straordinario della serie ha persino dato il via a uno spin-off, Sheriff Country, che debutterà nella prossima stagione, ampliando ulteriormente l'universo narrativo e le tematiche esplorate.

Jordan Calloway e Leven Rambin

Episodio 13 - My Team

Lo Staff della Stazione 42 viene allertato per un incendio nella piroga prima dell'annuale derby di baseball provinciale di County Clash. La sobrietà di Bode viene messa a dura prova dopo un evento traumatico che rischia di farlo ricadere nelle vecchie abitudini. Durante l'incendio lui e Vince si trovano costretti a confrontarsi con il loro passato, rivivendo vecchie rivalità nate ai tempi del liceo.

Parallelamente, la squadra affronta una delicata missione di salvataggio per liberare un bambino intrappolato in un tubo di scarico, un intervento che mette in luce i pericoli a cui possono andare incontro i più giovani. Intanto, Luke si prepara a lasciare Edgewater per un nuovo incarico di addestratore in Giappone, un cambiamento importante che potrebbe non essere definitivo.

Episodio 14 - Death Trap

Una semplice verifica in casa di un accumulatore compulsivo si trasforma rapidamente in un pericoloso incendio. La squadra della Stazione 42 si mobilita per salvare il proprietario, mentre Vince e Sharon devono fare i conti con il peggioramento dei problemi cognitivi del padre di Vince, Walter, la cui condizione diventa evidente quando scompare e ruba l'auto di Sharon. Intanto, Bode affronta nuove tentazioni legate alla sua passata dipendenza e si trova a rivivere il trauma della morte di Riley, cercando al contempo di gestire il rapporto con Cara e l'amicizia con Rebecca.

La squadra interviene per spegnere l'incendio al campo di baseball

Episodio 15 - One Last Time

Bode e Jake affrontano una pericolosa missione di salvataggio in un faro durante una tempesta, mentre Eve indaga su un'improvvisa epidemia di influenza a Three Rock. Fin dall'inizio, la situazione si rivela più grave del previsto: Manny viene ricoverato in ospedale con sintomi simili a quelli che avevano portato alla morte di Birch, e le analisi confermano un avvelenamento da pesticidi.

Decisa a scoprire la verità, Eve si mette sulle tracce della causa dell'intossicazione e scopre che l'acqua di Three Rock è contaminata da sostanze chimiche provenienti dalla potente compagnia Oxalta, responsabile di un'operazione di insabbiamento per evitare ripercussioni. Intanto, Bode e Jake lavorano fianco a fianco per evitare che una nave si schianti contro la costa.

I due consolidano la loro collaborazione nonostante le divergenze personali. Sul fronte familiare, Vince e Sharon devono prendere la dolorosa decisione di trasferire Walter in una struttura di assistenza a tempo pieno, mentre la tensione cresce per l'interferenza della Oxalta, che tenta di bloccare l'inchiesta minacciando di interrompere i rapporti con Cal Fire.

Cast della terza stagione di Fire Country