Fire Country 4 su Rai 4, Bode rischia tutto: cosa succede negli episodi di stasera

Nuovo appuntamento con Fire Country 4 su Rai 4. Questa sera, lunedì 3 agosto, alle 21:20 tornano tre nuovi episodi della serie con protagonista Max Thieriot, tra emergenze ad alto rischio e sfide inedite per Bode, mentre la Station 42 affronta le conseguenze dell'incendio di Zabel Ridge.

La squadra della Station 42 sarà nuovamente impegnata in difficili emergenze. Tra operazioni ad alto rischio, tensioni interne e importanti sfide personali. Al centro delle puntate ci saranno le conseguenze del devastante incendio di Zabel Ridge, le ambizioni di Bode e gli equilibri sempre più delicati all'interno della caserma.

Fire Country 4, le anticipazioni degli episodi di stasera

I tre episodi in programma questa sera porteranno avanti le vicende della Station 42 dopo la grande emergenza che ha segnato profondamente la squadra. Tra indagini, nuove responsabilità e prove da superare, i protagonisti dovranno gestire il rischio delle missioni sul campo e il peso delle decisioni prese durante l'emergenza.

Shailene Garnett

Episodio 10

Dopo il devastante incendio di Zabel Ridge, la Station 42 deve rispondere delle decisioni prese durante l'emergenza in un delicato confronto con i vertici dei vigili del fuoco. Ripercorrendo i momenti più critici dell'intervento, emergono dubbi sulle responsabilità e sulle scelte operative della squadra, mettendo in discussione anche la leadership di Manny. Nel frattempo, Bode continua a misurarsi con il peso emotivo della tragedia e le conseguenze di quanto vissuto durante l'incendio.

Episodio 11

Determinato a dimostrare il proprio valore, Bode affronta le selezioni per entrare nella REMS, l'unità d'élite specializzata negli interventi più complessi e rischiosi. Tra prove fisiche e sfide psicologiche, dovrà dimostrare di essere pronto per un nuovo capitolo della sua carriera. Intanto, una fuga di notizie legata all'incendio di Zabel Ridge riaccende tensioni e sospetti nella comunità e tra i vigili del fuoco.

Michael Trucco: Luke Leone

Episodio 12

Durante un turno particolarmente difficile, la Station 42 deve fronteggiare una serie di emergenze consecutive che mettono alla prova la resistenza dell'intera squadra. Il ritorno del capo battaglione Brett Richards cambia gli equilibri all'interno della caserma e spinge Manny a fronteggiare nuove responsabilità e decisioni complicate. Tra interventi pericolosi e conflitti personali, i pompieri saranno chiamati ancora una volta a dimostrare il vero significato del loro lavoro.