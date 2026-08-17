Fire Country 4 stasera su Rai 4, le anticipazioni di lunedì 17 agosto

Bode e i suoi colleghi tornano protagonisti su Rai 4 con tre nuovi episodi di Fire Country 4 tra emergenze, salvataggi e novità importanti nella vita privata dei protagonisti

Nuovo appuntamento con Fire Country 4 su Rai 4. Questa sera, lunedì 17 agosto, a partire dalle 21:20, andranno in onda tre nuovi episodi della serie ideata e interpretata da Max Thieriot. Tra emergenze, salvataggi ad alto rischio e importanti svolte nella vita privata dei protagonisti, Bode e i suoi colleghi saranno ancora una volta messi alla prova.

Fire Country 4, cosa succede nei tre episodi di lunedì 17 agosto

Nei tre nuovi episodi di Fire Country 4 non mancheranno emergenze e situazioni ad alto rischio per Bode e i suoi colleghi. Tra un difficile intervento in montagna, tensioni personali e un viaggio a San Francisco che si trasformerà in una nuova operazione di salvataggio, i protagonisti dovranno affrontare anche importanti questioni legate al loro futuro.

Episodio 16

Un'improvvisa e violenta ondata di freddo polare si abbatte su Edgewater. Eve accompagna i ragazzi di Three Rock sul Monte Silas per un'escursione pensata come una lezione di disciplina, ma la situazione degenera rapidamente. Gli attriti tra i detenuti sfociano in uno scontro fisico e una valanga fa precipitare il gruppo in un burrone profondo dieci metri.

Jordan Calloway nel ruolo di Jake Crawford

Con le condizioni meteorologiche che impediscono l'intervento dell'elicottero, Bode decide di guidare personalmente le operazioni di soccorso. Per aiutare uno dei ragazzi e impedirgli di tornare in prigione, arriva persino a spegnere la bodycam aziendale, mettendo così a rischio la propria carriera.

Intanto, Jake e Violet si trovano a discutere del loro futuro. Violet propone di sposarsi per ragioni soprattutto pratiche e burocratiche, ma Jake rimane ferito dalla mancanza di romanticismo. Decide quindi di organizzare una vera proposta di matrimonio, con l'aiuto dei colleghi della caserma. La risposta di Violet sarà un sentito sì.

Episodio 17

Una violenta tempesta costringe la Stazione 42 a intervenire dopo che un palo del telefono precipita sul tetto di una casa, intrappolando una donna, Shauna, nel suo letto. Durante il soccorso emerge però una situazione decisamente più complicata: Shauna era a letto con il suo amante Jeremy e, proprio mentre la donna perde conoscenza, il marito rientra a casa e si scatena uno scontro tra i due uomini.

Max Thieriot (nel ruolo di Bode) e Jordan Calloway (nel ruolo di Jake)

Nel frattempo, Eve invita Cole Rodman all'Alumni Speaker Day di Three Rock, presentandolo come un esempio di reinserimento. Cole, però, continua a essere respinto dai vigili del fuoco a causa dei suoi precedenti penali. La situazione peggiora quando vede Bode ottenere successo e visibilità grazie a uno spot REMS. Durante una gara di taglio della legna, la frustrazione di Cole esplode e il ragazzo accusa Bode di essere un raccomandato.

Anche per Manny arriva una notizia difficile da affrontare: la sua ex moglie Roberta è tornata perché le è stato diagnosticato un aneurisma cerebrale potenzialmente mortale.

Episodio 18

Per festeggiare l'addio al celibato di Jake, il gruppo si trasferisce a San Francisco. Bode è il testimone dello sposo e, in quanto guidatore designato, dovrebbe occuparsi di riportare tutti a casa. La serata, però, prende una piega drammatica quando un'auto si schianta contro una famosa funivia della città.

Nonostante siano fuori servizio, i ragazzi intervengono immediatamente. Tra le persone coinvolte nell'incidente c'è anche un uomo che poco prima aveva avuto una discussione con loro nel locale. Rimasto incastrato sotto la funivia e in pericolo di vita, viene soccorso da Bode e dagli altri prima dell'arrivo dei primi interventi locali.

Max Thieriot (nel ruolo di Bode) e Jordan Calloway (nel ruolo di Jake)

Intanto, il passato di Bode torna prepotentemente a galla. Danny Marks, un uomo che Bode aveva aggredito anni prima durante il periodo in cui faceva uso di droghe, comincia a minacciarlo sui social chiedendo giustizia e un risarcimento. Luke gli consiglia di ignorarlo, ma Bode non riesce a liberarsi dal senso di colpa. Alla fine, anche grazie al sostegno di Jake, decide di affrontare direttamente Danny.

Manny, invece, rimane accanto a Roberta mentre cresce la paura per l'operazione al cervello, cercando allo stesso tempo di rispettare il rapporto con la sua nuova compagna.