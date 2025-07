Fire Country 3 stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 22 luglio

Questa sera, 22 luglio 2025, Rai 4 propone in prima serata un nuovo appuntamento con la terza stagione di Fire Country, a partire dalle 21:20. Gli spettatori potranno immergersi nelle intense vicende dei vigili del fuoco californiani con tre episodi consecutivi, pronti a regalare emozioni forti, azione e colpi di scena.

La sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un vero programma di prevenzione antincendio. Questo programma vede la partecipazione di volontari di ogni tipo, inclusi i detenuti, che collaborano fianco a fianco per proteggere il territorio.

La trama si concentra in particolare su Bode Donovan, un ex detenuto che torna nella sua città natale e deve affrontare il suo passato tormentato. La serie esplora temi come la redenzione, il sacrificio e le complesse dinamiche familiari, il tutto sullo sfondo mozzafiato e pericoloso degli incendi boschivi. Il successo straordinario della serie ha persino dato il via a uno spin-off, Sheriff Country, che debutterà nella prossima stagione, ampliando ulteriormente l'universo narrativo e le tematiche esplorate.

Billy Burke

Episodio 4

Durante un'ondata di calore, un blackout colpisce un edificio, bloccando un ascensore con all'interno persone intrappolate. Il team dei vigili del fuoco - tra cui Gabriela e suo padre Manny - viene chiamato per un "advanced elevator rescue", un'operazione avanzata che richiede grande precisione e sangue freddo. Per colpa dei picchi di tensione, l'ascensore precipita improvvisamente, complicando ulteriormente le operazioni di salvataggio. Bode vorrebbe intervenire personalmente, come suo solito, ma Jake lo frena, ricordandogli l'importanza del lavoro di squadra e del non agire d'impulso.

Episodio 5

Un volo diretto in Oregon è costretto a un atterraggio d'emergenza in un campo vicino a Edgewater, coinvolgendo le squadre di Station 42 e Three Rock nel salvataggio dei passeggeri. Il nuovo capo-istruttore Camden Casey ha un approccio spregiudicato e coinvolge Bode in operazioni rischiose, esponendolo a forti critiche da parte dei colleghi.

Episodio 6

Un incendio scoppia in un parco che contiene un nido protetto di aquile appena nate. Le squadre di Station 42 e Three Rock collaborano per salvare le specie protette e prevenire che le fiamme minaccino la città di Edgewater. Camden mette in guardia Bode sul fatto di non lasciarsi distrarre dalle sue emozioni, ma Bode sceglie di collaborare con Francine, la guardaparco ex di Eve, per salvare gli aquilotti. Vince apprezza la sua decisione, mentre Casey rimane scettico.

Cast della terza stagione di Fire Country