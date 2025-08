Fire Country 3 stasera su Rai 4: anticipazioni della trama e cast degli episodi del 5 agosto

Questa sera, 5 agosto 2025, alle 21:20 su Rai 4, torna l'appuntamento in prima serata con la terza stagione di Fire Country con tre episodi inediti. Gli spettatori saranno nuovamente catapultati nelle avvincenti missioni dei vigili del fuoco, tra emergenze estreme, legami familiari complicati e colpi di scena che tengono col fiato sospeso.

La sinossi della serie e le trame degli episodi de questa sera

Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un vero programma di prevenzione antincendio. Questo programma vede la partecipazione di volontari di ogni tipo, inclusi i detenuti, che collaborano fianco a fianco per proteggere il territorio.

La trama si concentra in particolare su Bode Donovan, un ex detenuto che torna nella sua città natale e deve affrontare il suo passato tormentato. La serie esplora temi come la redenzione, il sacrificio e le complesse dinamiche familiari, il tutto sullo sfondo mozzafiato e pericoloso degli incendi boschivi. Il successo straordinario della serie ha persino dato il via a uno spin-off, Sheriff Country, che debutterà nella prossima stagione, ampliando ulteriormente l'universo narrativo e le tematiche esplorate.

Jeff Fahey e Max Thieriot

Episodio 10 - The Leone Way

Gli uomini della famiglia Leone (Bode, Vince e il nonno Walter) si avventurano in una battuta di pesca che si trasforma in una missione di salvataggio rischiosa quando si imbattono in un'auto coinvolta in un incidente. Il viaggio assume un'importanza particolare a causa del deterioramento cognitivo di Walter, rendendolo potenzialmente l'ultima occasione per i tre di stare insieme in questo modo.

Alla stazione 42, Sharon deve prendere una decisione difficile quando un neonato viene abbandonato in modo sicuro (tramite il "Safe Surrender Baby law") alla stazione. L'evento tocca profondamente Audrey, che è stata abbandonata dai suoi genitori da bambina, portando a diverse reazioni tra lei e Gabriela, che si ritrovano a confrontarsi con i loro passati mentre si prendono cura del bambino.

Episodio 11 - Fare Thee Well

Un mangiafuoco perde l'equilibrio, provocando una reazione a catena che incendia una tenda piena di fuochi d'artificio e fa scoppiare il caos. L'episodio offre uno scenario unico e ricco di azione per la squadra. Si creano tensioni quando Sharon e Bode decidono di sottoporre il nonno Walter a dei test neurologici, tenendolo all'oscuro da Vince. Questo porta a uno scontro tra Bode e Vince, che non è d'accordo con la decisione.

Jordan Calloway e Leven Rambin

Manny si trova in una situazione difficile durante l'incendio. Deve scegliere se rischiare di violare le regole, compromettendo la sua libertà, per salvare una persona ferita, o rispettare il protocollo. Eve cerca di riaccendere la sua storia d'amore con la sua ex Francine, mentre tra Bode e Audrey si sviluppa una crescente attrazione che sfocia in un bacio dopo un "duello" giocoso.

Episodio 12 - I'm the One Who Just Goes Away

Bode e Jake affrontano una missione di salvataggio particolarmente pericolosa. La trama si concentra su un viaggio di valutazione del rischio alla Trinity National Forest, dove i due si ritrovano a dover fare i conti con un pericolo inaspettato: il rischio di una valanga. Dovranno mettere in atto un salvataggio audace e rischioso, sfidando la forza della natura per salvare delle persone in pericolo.

Cast della terza stagione di Fire Country