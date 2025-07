Fire Country 3 stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 29 luglio

Questa sera, 29 luglio 2025, alle 21:20 su Rai 4, torna l'appuntamento in prima serata con la terza stagione di Fire Country con tre episodi inediti. Gli spettatori saranno nuovamente catapultati nelle avvincenti missioni dei vigili del fuoco, tra emergenze estreme, legami familiari complicati e colpi di scena che tengono col fiato sospeso.

La sinossi della serie e le trame degli episodi de questa sera

Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un vero programma di prevenzione antincendio. Questo programma vede la partecipazione di volontari di ogni tipo, inclusi i detenuti, che collaborano fianco a fianco per proteggere il territorio.

La trama si concentra in particolare su Bode Donovan, un ex detenuto che torna nella sua città natale e deve affrontare il suo passato tormentato. La serie esplora temi come la redenzione, il sacrificio e le complesse dinamiche familiari, il tutto sullo sfondo mozzafiato e pericoloso degli incendi boschivi. Il successo straordinario della serie ha persino dato il via a uno spin-off, Sheriff Country, che debutterà nella prossima stagione, ampliando ulteriormente l'universo narrativo e le tematiche esplorate.

Kevin Alejandro nel ruolo di Manny Perez

Episodio 7: "False Alarm"

La Stazione 42 risponde a quella che sembra una semplice chiamata per un falso allarme: un incendio segnalato presso il negozio di cannabis "Dank Account". Tuttavia, una volta sul posto, la squadra scopre che si tratta in realtà di una pericolosa situazione di sequestro di persone. L'uomo che ha chiamato i soccorsi, Shane, si rivela essere un ex dipendente del negozio, armato e pronto a tutto per accedere alla cassaforte piena di contanti.

Tra i presenti ci sono anche Audrey, Casey e Bode. Audrey viene presa in ostaggio e ferita alla spalla. Casey tenta di intervenire ma Bode, intuendo la pericolosità del sequestratore, lo convince ad aspettare il momento giusto. Quando la situazione precipita e una bombola d'ossigeno esplode dando il via a un incendio, la squadra riesce a sfruttare il caos per liberare gli ostaggi.

Nel frattempo, Gabriela attraversa un momento complicato. Si comporta in modo impulsivo, si ferisce durante un tuffo pericoloso e rifiuta l'aiuto degli altri, Sharon compresa. Questo atteggiamento spinge Bode a prendere una decisione dolorosa: porre fine alla loro relazione. Audrey, nonostante le difficoltà, riesce a completare il suo percorso di formazione e ottiene il diploma. Alla festa per i cadetti diplomati, Gabriela sceglie di non partecipare, mentre Bode e Audrey condividono un momento di leggerezza e complicità.

Stephanie Arcila nel ruolo di Gabriela Perez

Episodio 8: "Promise Me"

La squadra affronta un nuovo pericolo: una serie di incendi anomali che covano sotto la superficie, minacciando la sicurezza dell'intera comunità. Le fiamme emergono improvvise e violente, costringendo la squadra a intervenire per proteggere la cittadina e contenere il disastro. Durante questa emergenza, Eve è costretta a fare i conti con il suo passato quando incontra il padre Elroy Edwards, un cowboy orgoglioso e figura di riferimento nella comunità di Edgewater.

Il loro incontro non è affatto caloroso: la tensione e il risentimento tra loro emergono con forza, mettendo a dura prova i rapporti familiari. Nel corso dell'episodio, i vigili e i "convaulteers" (i detenuti integrati alle squadre antincendio) si dividono per affrontare più fronti: alcuni cercano di domare i roghi sotterranei, altri proteggono le abitazioni e i ranch circostanti, correndo rischi notevoli pur di evitare una catastrofe.

Episodio 9: "Coming in Hot"

L'incendio della Chezem Valle divampa fuori controllo, costringendo Bode e Audrey a trovare una via per salvarsi: trovano rifugio nel lago, dove Audrey, che non sa nuotare, trattiene il respiro mentre Bode la sostiene. Audrey riesce a raggiungere un trattore con le chiavi incustodite e lancia un segnale via radio, che viene captato da Sharon: l'ordine è risalire al campo base al più presto.

Jared Padalecki, Max Thieriot e Leven Rambin in False Alarm

Nel frattempo, Gabriela si allontana dal gruppo durante l'emergenza, ignorando i protocolli: una scelta che mette Manny in una posizione drammatica, facendolo rischiare la libertà pur di andarla a cercare. I due rimangono isolati, bloccati in un piccolo rifugio di fortuna. Parallelamente, Eve è concentrata nel proteggere il padre Elroy Edwards e il ranch di famiglia dalle fiamme che avanzano.

Cast della terza stagione di Fire Country