Fino all'ultimo indizio, Jared Leto: "Denzel Washington è il mio Marlon Brando, un sogno lavorare con lui"

Jared Leto commenta l'esperienza sul set del thriller Fino all'ultimo indizio, in uscita nel 2021, che gli ha permesso di lavorare coi premi Oscar Denzel Washington e Rami Malek.

Nelle ultime ore sono stati diffusi il trailer e le prime foto di Fino all'ultimo indizio, thriller scritto e diretto da John Lee Hancock che vede interpreti Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek. Leto, il cui ruolo è al momento avvolto nel mistero, ha espresso grande entusiasmo per aver potuto lavorare insieme a due premi Oscar e ha lodato in particolare Denzel Washington, paragonandolo a Marlon Brando.

Fino all'ultimo indizio è incentrato sul Vice Sceriffo della Kern County, Joe "Deke" Deacon (Washington), che viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l'indagine, il Sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall'istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l'indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

"Si tratta di un thriller classico con un finale a sorpresa pieno di suspense e mistero. Credo che il pubblico si divertirà un sacco guardando il film, è un giro sulle montagne russe" ha dichiarato Jared Leto a PEOPLE.

"Lavorare con due premi Oscar è stato un sogno. Denzel Washington è il mio Marlon Brando; è una leggenda assoluta e una forza della natura. Rami è notevole. Uno dei miei attori preferiti ed entrambi sono stati fantastici. Lavorare con loro è stato un enorme piacere."

Fino all'Ultimo Indizio è prodotto dal premio Oscar ed Emmy Mark Johnson insieme ad Hancock, con Mike Drake e Kevin McCormick come produttori esecutivi.