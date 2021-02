Fino all'ultimo indizio, con Denzel Washington e Jared Leto, ancora primo box office USA

Fino all'ultimo indizio: Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto in una scena carica di tensione

Fino all'ultimo indizio, thriller con Denzel Washington e Jared Leto, conserva la prima posizione nel box office USA nel weekend del Super Bowl. Nonostante solo il 45% delle sale in Usa e Canada siano attualmente aperte, il nuovo film interpretato dalle star Leto, Washington e Rami Malek incassa altri 2,1 milioni che lo portano a un totale di 7,8 milioni. Il nuovo lungometraggio diretto da John Lee Hancock racconta la storia di Deke (Denzel Washington), un vice sceriffo che unisce le forze con Baxter (il premio Oscar Rami Malek), un detective di Los Angeles, per catturare un serial killer. Jared Leto interpreta Albert Sparma, il principale sospettato nel complicato caso.

Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

La pellicola d'animazione I Croods 2 - Una nuova era è stabile in seconda posizione e incassa altri 1,7 milioni arrivando a 46 milioni complessivi. Il film, sequel del fortunato I Croods, del 2013, torna a raccontare una nuova avventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.

The Marksman, nuovo action thriller con Liam Neeson, risale di una posizione ed è ora terzo con un incasso di 1 milione di dollari che porta il film a 9,1 milioni totali. In The Marksman, Liam Neeson interpreta un allevatore con un passato da tiratore scelto della Marina che opera al confine con l'Arizona e diventa l'improbabile difensore di un ragazzino messicano che fugge disperatamente dagli assassini del cartello che lo hanno inseguito negli Stati Uniti.

Wonder Woman 1984, quarto, incassa 905.000 dollari dalle sale e arriva a quota 40,3 milioni. Il film ha concluso la finestra di distribuzione in streaming su HBO Max durata 31 giorni.

WW84: "Questa è Wonder Woman al 100%!" parola di Gal Gadot e Patty Jenkins

Stabile al quinto posto l'action fantasy Monster Hunter. Il film interpretato dalla star Milla Jovovich incassa 585.000 dollari superando gli 11,8 milioni complessivi. Le prime recensioni di Monster Hunter lo definiscono "stupido e inguardabile", ma il pubblico americano sembra più preoccupato dall'attuale situazione sanitaria che dalla qualità delle uscite.