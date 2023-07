Finalmente l'alba: prima clip del film di Saverio Costanzo in concorso a Venezia

Come annunciato questa mattina, il film di Saverio Costanzo sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema. Nel cast Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher e Willem Dafoe.

01 Distribution ha diffuso in streaming una prima clip di Finalmente l'alba, film diretto da Saverio Costanzo che sarà presentato in concorso al Festival di Venezia 2023.

Il film mostrerà cosa accade nel corso di una lunga e intensa notte nella vita di un'aspirante attrice, il ruolo affidato a Rebecca Antonaci, che vivrà così delle ore memorabili che la porteranno a diventare adulta.

La ragazza, inoltre, sta per fidanzarsi con un uomo che la sua famiglia apprezza più di lei. La giovane andrà quindi a Cinecittà per fare un'audizione per un ruolo da comparsa e viene coinvolta in una serie di eventi dopo aver incontrato un gruppo di attori americani che stanno girando un film ambientato nell'antico Egitto negli studi romani.

La clip mostra la giovane aspirante attrice immersa in una sessione di trucco, mentre la truccatrice le descrive il film che gli americani stanno girando a Cinecittà.

Nel cast del film, oltre alla Antonaci, troviamo Lily James, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher e Willem Dafoe.

Finalmente l'alba: Saverio Costanzo rivela i dettagli del film con Lily James, ritratta nella prima foto

Saverio Costanzo è sceneggiatore e regista del progetto prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside. Il filmaker ha spiegato che Finalmente l'alba è dedicato al mondo dello show business, sull'ambizione e sulla vanità e sul perché i personaggi sono legati al mondo del cinema e ci saranno numerosi "film dentro questo film, è come una scatola cinese".

In attesa della data d'uscita, il film è tra i più attesi alla prossima Mostra di Venezia.