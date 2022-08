Finalmente l'alba: Saverio Costanzo rivela i dettagli del film con Lily James, ritratta nella prima foto

Lily James nel film Finalmente l'alba

Saverio Costanzo ha svelato i primi dettagli del nuovo film Finalmente l'alba, con star Lily James, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale. Il progetto è ambientato negli anni '50 e le riprese sono attualmente in corso a Cinecittà.

Nel cast di Finalmente L'alba ci saranno, oltre a Lily James, Joe Keery, Rachel Sennott, Willem Dafoe e l'attrice italiana emergente Rebecca Antonaci.

Il film mostrerà cosa accade nel corso di una lunga e intensa notte nella vita di un'aspirante attrice, il ruolo affidato ad Antonaci, che vivrà così delle ore memorabili che la porteranno a diventare adulta. La ragazza, inoltre, sta per fidanzarsi con un uomo che la sua famiglia apprezza più di lei. La giovane andrà quindi a Cinecittà per fare un'audizione per un ruolo da comparsa e viene coinvolta in una serie di eventi dopo aver incontrato un gruppo di attori americani che stanno girando un film ambientato nell'antico Egitto negli studi romani.

Lily James avrà la parte di una star americana che sta girando un film a Cinecittà, Josephine Esperanto. La donna sta lavorando da molti anni nel mondo del cinema, avendo iniziato a farlo quando era davvero molto giovane, durante la notte, fa i conti con il dolore rappresentato dal non essere una brava attrice e con la consapevolezza che i nuovi metodi di recitazione siano più realistici. Josephine, inoltre, sarà un personaggio molto complesso. Joe Keery interpreterà un attore chiamato Sean Lockwood, un emergente rispetto a Josephine, e alle prese con personaggi molto diversi tra loro: un soldato americano che interpreta in un film in cui il militare è tra quelli che liberano Roma dai tedeschi alla fine della seconda Guerra Mondiale, un principe della Mesopotamia nel film che viene girato a Cinecittà, e Sean Lockwood che dovrà affrontare la sua insicurezza come attore e come uomo. Rachel Sennott sarà poi l'interprete di una principessa egiziana, che rappresenta con Sean il nuovo modo con cui si recita mentre lo stile di Hollywood degli anni '50 sta finendo e stanno per arrivare gli anni '60.

Willem Dafoe ha la parte del proprietario di una galleria d'arte americano chiamato Rufus Priori che vive a Roma ed è diventato amico di Josephine dopo averla incontrata mentre stava recitando in un musical intitolato Passeggiata Romana. Durante la notte il personaggio sarà come Caronte per gli altri personaggi.

Saverio Costanzo sarà sceneggiatore e regista del progetto prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside. Il filmaker ha spiegato che Finalmente, l'alba sarà dedicato al mondo dello show business, sull'ambizione e sulla vanità perché i personaggi sono legati al mondo del cinema e ci saranno numerosi "film dentro questo film, è come una scatola cinese".

La storia si svolgerà prima dell'omicidio di Wilma Montesi, un'aspirante attrice il cui cadavere venne ritrovato nel 1953 in una spiaggia fuori Roma e Costanzo ha spiegato che il caso aveva scatenato l'attenzione dei media: "Federico Fellini aveva detto che la ragazza che Marcello incontra al bar, e che vediamo alla fine del film La Dolce Vita, era Wilma Montesi. Rappresentava una purezza che l'Italia ha successivamente perso. Era il punto di partenza quando ho iniziato a scrivere questo film. Quello è il contesto. Wilma Montesi fa parte del primo gruppo di elementi alla base di questo film".

Costanzo ha inoltre svelato che sono state girate delle scene a Villa dei Quintili, vicino alle ville in cui alloggiavano all'epoca le star di Hollywood e dove la ragazza al centro della trama si perderà in una specie di labirinto, costringendo i personaggi di Keery e James a cercarla. Tra le location utilizzate spazio anche a Piazza di Spagna.