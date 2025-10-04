Final Destination 7: Michiel Blanchart sarà il regista del film

Final Destination 7 potrebbe aver trovato il suo regista: New Line starebbe infatti concludendo le trattative con il belga Michiel Blanchart.

Lo studio sembra intenzionato a continuare il franchise che, da oltre 20 anni, porta sul grande schermo il tentativo di sfuggire alla morte da parte di vari personaggi.

La continuazione della saga

Il recente Final Destination Bloodlines (di cui potete leggere la nostra recensione), diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, ha incassato ben 315 milioni di dollari in tutto il mondo.

Michiel Blanchart ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico con il corto You're Dead Helene, che ha conquistato numerosi premi in festival come quello di Bruxelles e il Gérardmer Film Festival, e verrà adattato in un lungometraggio prodotto da Sam Raimi. Il suo primo film è stato Night Call, in grado di conquistare ben 10 Magritte Awards, con riconoscimenti prestigiosi come Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Opera Prima.

I primi dettagli del ritorno di Final Destination

Nel team della produzione di Final Destination 7 ci saranno Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle, e Toby Emmerich.

La sceneggiatura, invece, sarà scritta da Lori Evans Taylor, che ha già firmato Final Destination Bloodlines con Gary Busick.

Il precedente capitolo introduce una nuova protagonista, una studentessa universitaria interpretata da Kaitlyn Santa Juana, che si trova coinvolta in un ciclo inarrestabile di morte e sopravvivenza, questa volta con un legame familiare ancora più profondo.

Per ora non è stato confermato il ritorno di nessuno dei personaggi coinvolti in Bloodlines e bisognerà attendere per scoprire se ci sarà qualche legame tra i due progetti con dei flashback o qualche elemento narrativo ideato per creare una certa continuità nel franchise.