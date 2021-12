I film Universal, tra cui Downton Abbey 2 e 355, arriveranno in streaming dopo 45 giorni

I film targati Universal saranno distribuiti in streaming negli Stati Uniti, su Peacock, 45 giorni dopo l'uscita nelle sale cinematografiche.

Il nuovo accordo riguarda i titoli di Universal Pictures, Focus Features, e i lungometraggi animati di Illumination e DreamWorks.

Tra i titoli molto attesi coinvolti in questa nuova modalità di distribuzione ci sono 355, The Black Phone diretto da Scott Derrickson e Downton Abbey II: A New Era, che prosegue la storia dei personaggi creati da Julian Fellowes.

Kelly Campbell, presidente di Peacock, ha dichiarato: "Il team di Universal Filmed Entertainment Group è un partner fantastico e siamo entusiasti nel proporre le loro fantastiche proposte di blockbuster e amati franchise su Peacock dopo soli 45 giorni dall'uscita nelle sale, e di offrire un flusso costante di film freschi e originali esclusivamente per i clienti di Peacock nel corso dell'anno".

Peter Levinsohn di Universal ha invece aggiunto: "Dare priorità all'esperienza cinematografica e creare eventi legati al nostro contenuto di classe mondiale rimane un elemento centrale del nostro business. Assicurandosi che le nostre future proposte abbiano un'uscita nei cinema e un debutto tempestivo su Peacock soddisfiamo i bisogni e le aspettative, dai nostri filmmaker e partner nella produzione, da chi va al cinema a chi è abbonato a Peacock".

Il nuovo accordo non modifica quello stretto nel novembre 2020 che prevede un passaggio sul mercato dei video on demand dopo soli 17 giorni dal debutto in sala in caso di incassi inferiori ai 50 milioni e dopo 31 giorni se la cifra è superiore.

Tra i titoli Universal del 2022 ci saranno anche Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts, Marry Me con Jennifer Lopez e Owen Wilson, Ambulance diretto da Michael Bay e Halloween Ends.