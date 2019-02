I film in streaming in 4K su Infinity, da A Star is Born a It

In attesa degli Academy Awards, che verranno consegnati il prossimo 24 febbraio, Infinity offre una ricca selezione di film in streaming in 4K, pluricandidati all'Oscar come A star is born a uno degli horror più visti della storia, l'It di Andres Muschietti.

In anteprima esclusiva su Infinity Premiere fino al 14 febbraio, in contemporanea con l'arrivo del titolo a noleggio, A Star Is Born in 4K. Il film fresco di nomination agli Oscar 2019 con Bradley Cooper e Lady Gaga, si è infatti aggiudicato ben otto candidature tra cui miglior film, miglior attore protagonista e migliore attrice protagonista.

Fino al 14 febbraio su Infinity sarà disponibile anche Crazy & Rich in 4K, consigliato soprattutto a chi ha voglia di commedie romantiche in stile anni '90/'00, il tutto condito in salsa orientale. Ambientato a Singapore, il film mostra la vita e il lusso di una delle città più belle del mondo. Già confermato il sequel dato l'enorme successo raggiunto al box office. Shark - Il primo squalo arriva in replay su Infinity, dal 22 al 28 febbraio, ennesimo titolo in 4K. Tra le protagoniste del film anche Ruby Rose che è quasi annegata durante le riprese, mentre durante una scena d'azione è possibile ascoltare alcune note della colonna sonora de Lo Squalo, il celebre film di Steven Spielberg.

Dagli squali preistorici ai pagliacci inquietanti, su Infinity dal 2 febbraio arriva in 4K It e il suo terrificante Pennywise. Il film, tratto dal celebre romanzo di Stephen King, è un romanzo di formazione che omaggia le atmosfere seriali di Stranger Things, che a sua volta omaggia l'opera di King. Un circolo vizioso che promette di raggelare il sangue dello spettatore.

Cicogne in missione in 4K arriva su Infinity dal 17 febbraio: il film d'animazione, dai creatori di Lego Movie, racconta la storia di Storks, una cicogna che è passata dalla consegna dei bambini a quella dei pacchi postali. Avete voglia di staccare e partire per una vacanza? Cominciate da Girls Trip - Il viaggio delle ragazze - che arriverà su Infinity il 23 febbraio - il primo film prodotto, scritto, diretto e interpretato interamente da afro-americani ad aver raggiunto il traguardo dei 100 milioni di dollari al botteghino. Dal 28 febbraio disponibile su Infinity anche Barry Seal - Una storia americana che vede come protagonista Tom Cruise nei panni di un pilota sotto copertura della CIA che diventa corriere della droga. Da pilota provetto (ha conseguito il brevetto dopo aver recitato in "Top Gun") l'attore ha girato tutte le scene di volo, senza bisogno di controfigure.

