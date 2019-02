I film e le serie tv in streaming della settimana: da Suburra 2 a Proven Innocent

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui la seconda stagione di Suburra 2 e Provent Innocent.

Il 19 febbraio in contemporanea su Fox e Now Tv potrete trovare la serie tv Proven Innocent, affascinante legal-drama che racconta dei casi in cui chi è stato condannato ingiustamente ha diritto ad una seconda occasione. Il 22 febbraio invece sarà disponibile su Netflix l'attesa seconda stagione di Suburra con Alessandro Borghi. La nuova stagione - qui potete leggere la nostra recensione di Suburra 2 - riprende da dove finiva la prima, nel giorno delle elezioni per il nuovo sindaco di Roma. Al centro del contendere ci sono sempre i famosi terreni del litorale di Ostia, ma anche il business legato all'accoglienza dei migranti. Sempre su Netflix dal 22 febbraio, invece, preparatevi a rifarvi gli occhi con gli incredibili piatti proposti dal sesto volume di Chef's Table.

Infine su Amazon Prime Video a partire dal 22 febbraio verrà rilasciato This Gian Beast That is the Global Economy, serie documentario di stampo politico in cui Kal Penn guida il pubblico attraverso il mondo dell'economia. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video:

