Da House of Cards 6 a Grey's Anatomy 15: i film e le serie tv in streaming della settimana!

Eccoci arrivata all'ultima settimana di ottobre e con Halloween alle porte, non mancano le tante uscite in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui Grey's Anatomy 15 e la sesta stagione di House of Cards 6.

Dal 29 ottobre trovate disponibile su Now Tv la quindicesima stagione della serie con Ellen Pompeo - a proposito qui potete leggere la nostra recensione dei primi episodi di Grey's Anatomy, mentre dal 2 novembre, sempre sulla stessa piattaforma digitale, potrete vedere la sesta stagione di House of Cards con Robin Wright nell'iconico ruolo di Claire Underwood. Invece su Amazon Prime Video a partire dal 2 novembre verrà rilasciata l'attesa serie tv Homecoming con protagonista una strepitosa Julia Roberts.

Sempre a partire dal 2 novembre sarà possibile recuperare su Netflix il misterioso The Other Side of the Wind, l'ultimo film di Orson Welles andato perduto. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video augurandovi buona visione. Ecco il filmato!

