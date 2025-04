Un film Minecraft, assurdo: ecco il numero folle di sceneggiatori che ha lavorato al film

Anche se Un film Minecraft ha incassato la bellezza di 300 milioni di dollari questo fine settimana, la critica non l'ha risparmiato per niente e su Rotten Tomatoes ha un misero punteggio del 48% di consenso.

Nonostante il successo al box-office, è emerso che, nel corso delle fasi della sua produzione, il film è passato attraverso una quantità spropositata di sceneggiatori. Certo, i crediti finali del film, approvati dalla WGA, riportano sei nomi diversi, ma a quanto pare molte più persone si sono occupate della sceneggiatura.

Se si va sul sito web della WGA, l'elenco dei nomi cresce in modo esponenziale. Il numero è in realtà di 28 autori, e l'elenco non comprende nemmeno Jason Momoa, che ha recentemente confermato di aver scritto una scena specifica per il film.

Perché così tanti autori per un solo blockbuster?

Un film Minecraft: Jason Momoa e il cast del film

Questi nomi compaiono nella sezione dei crediti "Materiale letterario aggiuntivo", creata cinque anni fa come "modo per riconoscere il lavoro degli sceneggiatori in un film in cui non sono formalmente accreditati". Molti film, da quando è stato introdotta la succitata sezione, hanno visto l'accredito di molti scrittori. Tuttavia, quelli che si avvicinano di più a Minecraft sono The Amateur (10 autori), Borderlands (9) e Biancaneve (7). Distanti anni luce dal film con Jack Black.

Un film Minecraft: Emma Myers in una scena

Ecco tutti coloro che si sono occupati dello script di Un film Minecraft: Megan Amram, Kevin Biegel, John Francis Daley, Dana Fox, Hannah Friedman, Jason Fuchs, Jonathan Goldstein, Jared Hess, Phil Augusta Jackson, Lauryn Kahn, Rob McElhenney, Kieran Mulroney, Michele Mulroney, Aaron Nee, Adam Nee, Zak Penn, Simon Rich, Peter Sollet, Laura Steinel, Jon Spaihts, Oren Uziel, Ben Wexler.

Va notato che il progetto è stato autorizzato dalla Warner Bros per la prima volta nel luglio 2015 e che da allora gli sceneggiatori hanno scritto un'innumerevole quantità di bozze. Alla fine lo studio ha avuto ragione a insistere e non rinunciare al film, visto che è diventato il blockbuster di maggior successo del 2025.