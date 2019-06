Film in uscita al cinema questa settimana: da X-Men Dark Phoenix a Pets 2

Da X-Men: Dark Phoenix a Pets 2, ecco i migliori film in uscita al cinema questa settimana!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui X-Men: Dark Phoenix e Pets 2!

Pets 2 - Vita da Animali: un momento del film animato

Il weekend cinematografico è ancora una volta all'insegna dei cinefumetti con l'ultimo capitolo della saga dedicata ai mutanti Marvel, X-Men: Dark Phoenix diretto dal regista Simon Kinberg. Nel nuovo film assisteremo all'adattamento del celebre fumetto che vede protagonista Jean Grey posseduta da un'entità cosmica che la rende estremamente potente e pericolosa, mentre nel cast ritroveremo Michael Fassbender nel ruolo di Magneto, James McAvoy nel ruolo di Charles Xavier, Jennifer Lawrence nei panni di Mystica e Sophie Turner in quelli di Fenice. Vi abbiamo parlato del film anche nella nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix!

X-Men: Dark Phoenix, una scena del film con Sophie Turner

Per grandi e piccini arriva al cinema l'atteso film d'animazione Illumination Pets 2 - Vita da animali. Qui ritroveremo tutti gli amici del primo film, Max e soprattutto il simpaticissimo coniglietto Nervosetto saranno impegnati in una nuova avventura che li vedrà percorrere ancora una volta le strade della città combinandone di tutti i colori. Per gli amanti dell'horror risulterà imperdibile invece Polaroid, dove una vecchia macchina fotografica porterà nel nostro mondo i peggiori incubi.

Potrete trovare in sala anche American Animals con Evan Peters e Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, adattamento del'omonimo romanzo di Nick Hornby con protagonista Ethan Hawke. Infine vi consigliamo A mano disarmata, un thriller all'italiana con Claudia Gerini nei panni di Federica Angeli, la giornalista che ha contribuito all'arresto del clan di Ostia. Un film tratto da una storia vera e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di A mano disarmata. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video augurandovi buon fine settimana e buona visione! Ecco il video: