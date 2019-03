Film in uscita al cinema questa settimana: da Dumbo a Bentornato Presidente!

Dumbo: il piccolo Dumbo in una scena del film

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Dumbo e Bentornato Presidente!

Il film di punta di questo fine settimana è Dumbo, il nuovo live action Disney diretto da Tim Burton ed interpretato da un cast d'eccezione che comprende grandi attori come Michael Keaton, Danny DeVito, Colin Farrell e Eva Green. Protagonista assoluto del film è però il tenero piccolo elefantino dalle orecchie grandi che ha fatto la storia del cinema d'animazione nel 1941 quando ci ha insegnato che anche gli elefanti possono volare. Vi abbiamo parlato del nuovo lavoro di Tim Burton anche nella nostra recensione di Dumbo!

Una giusta causa: Felicity Jones in un momento del film

Molto interessante è anche il film Una giusta causa con Felicity Jones e Armie Hammer, un biopic che racconta la vera storia del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg e della sua lotta in nome della parità dei diritti per le donne. Per chi è in vena di vedere un fantasy thriller molto particolare, invece, risulterà imperdibile Border: Creature di confine di Ali Abbasi. Border è la storia di un'agente di custodia che sviluppa una strana attrazione per il sospetto su cui sta investigando, ma le rivelazioni emerse dall'indagine metteranno in discussione la sua intera esistenza. Il film è stato premiato nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2018 e noi ve ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Border.

Bentornato Presidente: Claudio Bisio in una scena del sequel

Questo weekend al cinema arriva l'atteso Bentornato Presidente, sequel della commedia con Claudio Bisio del 2013 Benvenuto Presidente!. Giuseppe Garibaldi, interpretato da Bisio, diversi anni dopo essere stato un improbabile Presidente della Repubblica, viene richiamato a Roma per affrontare una crisi di Governo, ma questa volta Peppino dovrà occupare la poltrona del Presidente del Consiglio andando a creare non poche situazioni spassose: ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Bentornato Presidente. Infine vi consigliamo l'adrenalinico action a sfondo fantascientifico Captive State diretto da Rupert Wyatt e l'inquietante horror The Prodigy - Il figlio del male. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: