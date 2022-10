Tim Burton svela che Dumbo potrebbe essere il suo ultimo film con la Disney

Tim Burton ha recentemente collaborato con la Disney in occasione di Dumbo, ma il progetto dedicato alla storia del simpatico elefantino sarà l'ultimo progetto realizzato in collaborazione con lo studio.

Il regista, durante il Lumière Festival in corso a Lione, ha ricordato i primi passi compiuti come animatore tra le fila dell'impero fondato da Walt Disney, spiegando le differenze esistenti rispetto a quel periodo.

Facendo riferimento ai franchise come Marvel, Pixar e Star Wars, Tim Burton ha condiviso la sua opinione sulla Disney: "Ora è diventato davvero omogeneizzato, davvero consolidato. C'è molto meno spazio per diversi tipi di cose. Posso solo gestire un unico universo, non posso affrontare un multi-universo".

Dumbo: Dumbo in volo

Facendo riferimento alla possibilità di lavorare nuovamente con la Disney dopo Dumbo, il filmmaker ha invece raccontato: "La storia è che ho iniziato lì. Sono stato assunto e licenziato varie volte durante la mia carriera con loro. Per quanto riguarda Dumbo, è il motivo per cui penso che i miei giorni con la Disney siano finiti. Mi sono reso conto che ero Dumbo, che stavo lavorando in questo orribile grande circo e avevo bisogno di fuggire. Quel film è piuttosto autobiografico su un certo livello".

Burton ha però dichiarato che per ora non ha intenzione di realizzare progetti in modo indipendente: "Il cinema indipendente, non lo so. Ho lavorato prevalentemente con gli studios, quindi non ho mai realmente capito cosa fosse un film indipendente".