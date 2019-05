Film in uscita al cinema questa settimana: da Aladdin a Il Traditore!

Da Aladdin a Il Traditore, ecco i migliori film in uscita al cinema questa settimana!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Aladdin e Il Traditore!

Il Traditore: una scena del film di Marco Bellocchio

Nel fine e settimana grandi e piccini potranno vedere su grande schermo il nuovo live action del classico Disney Aladdin, diretto per l'occasione da Guy Ritchie, il regista di Snatch e Sherlock Holmes. Nell'iconico ruolo del Genio che fu storicamente interpretato nel film d'animazione dal compianto Robin Williams, troviamo questa volta il mitico Will Smith colorato di blu, mentre per il ruolo protagonista è stato scelto il giovane e talentuoso Mena Massoud. Vi abbiamo parlato del film anche nella nostrarecensione di Aladdin!

In sala potrete trovare anche Il traditore, l'ultimo film di Marco Bellocchio presentato in questi giorni al Festival di Cannes dove ha ricevuto ben tredici minuti di applausi. Il protagonista è uno straordinario Pierfrancesco Favino che interpreta Tommaso Buscetta, noto ex-mafioso e collaboratore di giustizia italiano durante le inchieste del magistrato Giovanni Falcone. Di recente è stata annunciata una release del film anche negli Stati Uniti, lasciando così aperte le speranze di vederlo nominato ai prestigiosi premi Oscar, nel frattempo però ve ne parliamo in maniera più approfondita nella nostra recensione de Il Traditore!

Infine vi consigliamo la visione del drammatico Una vita violenta di Thierry de Peretti e dell'horror fantascientifico L'angelo del male - BrightBurn con Elizabeth Banks e David Denman. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video augurandovi buon fine settimana e buona visione! Ecco il video: