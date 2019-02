Film in uscita al cinema questa settimana: da The Lego Movie 2 a Copia Originale

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui The Lego Movie 2 e Copia Originale.

Per tutta la famiglia sarà imperdibile questo weekend The Lego Movie 2: Una nuova avventura, sequel del divertentissimo film del 2014 che ci mostra una nuova avventura di Emmet Mattonowski accompagnato dai suoi fedeli amici e superamici come Superman e Batman. E se siete in vena di risate allora l'ultima commedia di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini fa al caso vostro: ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Modalità aereo.

Durante la notte di domenica verranno celebrati gli Oscar 2019 e per l'occasione in Italia esce in sala uno dei film più nominati, si tratta di Copia originale, dramma dai toni brillanti basato sul romanzo di Lee Israel. Durante un periodo di condizioni finanziarie precarie e mancanza di ispirazione, una scrittrice decide di falsificare le lettere di personaggi celebri per sbarcare il lunario. Altro film importante al cinema è il nuovo lavoro di Jason Reitman intitolato The Front Runner: Il vizio del potere. Protagonista del film è uno straordinario Hugh Jackman nel ruolo di Gary Hart, politico realmente esistito che perse la sua speranza di ottenere una candidatura alle presidenziali in seguito ad una presunta relazione extra-coniugale.

Infine vi consigliamo Un uomo tranquillo, un nuovo action all'insegna della vendetta con protagonista Liam Neeson. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: