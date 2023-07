The Lego Movie, i registi: 'il prossimo film sarà un ibrido tra animazione e live-action'

Secondo quanto riportato da Variety, il prossimo film del franchise The LEGO Movie sarà una completa reinvenzione e alla regia ci saranno Aaron e Adam Nee, noti per il loro lavoro in The Lost City.

"I fratelli Nee secondo gli addetti ai lavori hanno un accordo con la Universal per sviluppare un nuovo film che sarà un ibrido tra animazione e live-action intorno al franchise Lego (l'accordo è stato firmato molto prima dello sciopero). Universal ha firmato una partnership quinquennale con il Gruppo Lego nel 2020 per produrre nuovi film e serie basati sui celebri mattoncini", spiega Variety.

"Sappiamo che dobbiamo cambiare e passare a una forma d'arte diversa che sia comunque fedele ai LEGO", aveva dichiarato il produttore Dan Lin l'anno scorso. "Dovremmo pubblicare qualche annuncio a breve... Penso che abbiamo reinventato il franchise in un modo fantastico".

Prima dell'accordo con Universal, i diritti cinematografici del franchise appartenevano alla Warner Bros. che negli anni passati ha realizzato The Lego Movie, Lego Batman - Il film, Lego Ninjago - Il film, The Lego Movie 2: Una nuova avventura e la serie Unikitty