Film in uscita al cinema questa settimana: da Boy Erased a Escape Room!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Boy Erased e Escape Room!

Questo weekend al cinema potrete vedere uno dei film più commoventi della stagione, si tratta di Boy Erased - Vite cancellate scritto e diretto dall'attore Joel Edgerton con protagonisti Russell Crowe, Nicole Kidman e Lucas Hedges. E' la storia del figlio di un pastore battista che è costretto dalla famiglia a partecipare ad un programma di conversione per "curare" i ragazzi omosessuali. Del film vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Boy Erased.

"The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody. T-H-U-G-L-I-F-E. Meaning what society gives us as youth, it bites them in the ass when we wild out. Get it?" sono i noti versi di una canzone rap di Tupac a cui si ispira il film Il coraggio della verità che in originale si intitola proprio Thug Life. Diretto da George Tillman Jr. ed interpretato da Amandla Stenberg e Regina Hall, il film è la storia della sedicenne Starr che assiste all'uccisione dell'amico Khalil per mano di un poliziotto. La ragazza, sospesa tra la periferia povera in cui è cresciuta e la scuola di élite che frequenta, dovrà decidere se rivelare la verità su quanto ha visto o tacere per sempre. Vi abbiamo parlato del film nella nostra recensione de Il Coraggio della Verità.

Se siete in vena invece di emozioni forti al cinema potrete trovare anche l'horror Escape Room, mentre per un film dedicato agli amanti degli animali e a tutta la famiglia Un viaggio a quattro zampe riuscirà a scaldare i vostri cuori. Infine vi consigliamo Momenti di trascurabile felicità, l'ultimo film di Daniele Luchetti tratto dall'omonimo romanzo ed interpretato da Pierfrancesco Diliberto. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: