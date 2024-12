Austin Butler diventerà Patrick Bateman per American Psycho diretto da Luca Guadagnino

Sarà Austin Butler il protagonista del film diretto da Luca Guadagnino tratto dal romanzo American Psycho, scritto da Bret Easton Ellis.

Il progetto è in fase di sviluppo grazie a Lionsgate e la star di Elvis ha ottenuto il ruolo di Patrick Bateman che, inizialmente, si pensava potesse essere affidato a Jacob Elordi.

La nuova versione di American Psycho

La sceneggiatura della nuova versione di American Psycho sarà scritta da Scott Z. Burns ed è descritta come un approccio completamente nuovo alla storia raccontata tra le pagine, non come un remake del film del 2000 con star Christian Bale.

Butler sarà Patrick Bateman

Nel precedente adattamento per il grande schermo, gli eventi erano ambientati negli anni '80 e mostravano il serial killer fare i conti con la sua doppia vita, dividendosi tra il lavoro a Wall Street e gli omicidi. Per ora non sono state rivelate anticipazioni ufficiali sulle caratteristiche che avrà il serial killer interpretato questa volta da Austin Butler, reduce dal successo avuto con la sua interpretazione nel film di Baz Luhrmann nella parte dell'icona della musica.

Il prossimo film del regista italiano

Luca Guadagnino ritornerà al lavoro sul set dopo Challengers e Queer, il film con protagonista Daniel Craig che è stato presentato in anteprima a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia.

Queer, Luca Guadagnino e Daniel Craig: "Le scene di sesso sul set? la cosa più noiosa del mondo"

Il regista italiano ha inoltre da poco concluso il lavoro sul set di After the Hunt, film che avrà come star Julia Roberts e Andrew Garfield. Nel cast ci saranno anche Chloe Sevigy e Ayo Edebiri, la pluripremiata star della serie americana The Bear, disponibile su Disney+.

Guadagnino, nei prossimi mesi, dovrebbe essere inoltre impegnato nel sostenere i suoi due recenti film che stanno ottenendo importanti nomination, come quelle ai Golden Globes ottenute da Craig e da Zendaya.