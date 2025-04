American Psycho: Austin Butler "troppo bello" per interpretare Patrick Bateman?

Sembra che la direttrice del casting del film American Psycho del 2000 abbia un po' di astio nei confronti della notizia che Austin Butler interpreterà il ruolo principale nel nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis del regista Luca Guadagnino.

Parlando con l'Hollywood Reporter, Kerry Barden ha suggerito che Butler potrebbe essere troppo attraente per interpretare Patrick Bateman, il ricco dirigente bancario di New York con tendenze psicopatiche che è stato memorabilmente interpretato da Christian Bale nel film del 2000. Secondo l'opinione professionale di Barden, invece, Butler sarebbe più adatto a un altro ruolo: il rivale di Bateman, Paul Allen, che nel cult era interpretato da Jared Leto.

"Avrei scelto Austin nel ruolo di Jared perché è davvero bello, ed è per questo che abbiamo scelto Jared, perché è davvero bello", ha dichiarato il direttore di casting. "Jared è certamente un grande attore e ovviamente anche Austin ha un grande spessore, ma non tutti hanno quel tipo di bellezza".

American Psycho, arriva la versione di Luca Guadagnino

Christian Bale è Patrick Bateman in American Psycho

Nel film del 2000, diretto da Mary Harron, Allen si confronta costantemente con Bateman e alla fine finisce per essere ucciso a colpi di ascia. Oltre a Leto e Bale, il film vedeva nel cast anche Reese Witherspoon, Willem Dafoe, Chloë Sevigny, Justin Theroux e Matt Ross.

The Bikeriders: Austin Butler in una foto

L'adattamento di American Psycho di Guadagnino, che si avvale di una sceneggiatura di Scott Z. Burns, è stato annunciato per la prima volta lo scorso autunno e si dice che sia una nuova rivisitazione del romanzo, piuttosto che un remake del film di Harron. Guadagnino, reduce dall'uscita di Challengers e Queer, ha anticipato la sua versione in un segmento video durante la presentazione della Lionsgate al CinemaCon all'inizio del mese.

"Stiamo lavorando duramente per portare sullo schermo un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis, un libro che amo profondamente e che mi ha influenzato moltissimo", ha dichiarato il regista. La sceneggiatura di Burns "sta venendo fuori molto bene", ha sottolineato Guadagnino, aggiungendo di essere attualmente in "conversazione con interpreti molto interessanti per i ruoli principali".