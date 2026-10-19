I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere stasera su Rai 1: nuovi delitti e una morte misteriosa

La terza stagione della fiction prosegue con due episodi. Mentre Teresa Battaglia cerca di fermare il serial killer, le indagini si intrecciano con nuovi sospetti, le minacce di Sebastiano e un delitto nella Basilica.

Stasera, lunedì 19 ottobre, alle 21:30 su Rai 1, torna Elena Sofia Ricci nei panni della commissaria Teresa Battaglia con il secondo appuntamento della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere. La fiction, tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Tuti, propone due nuovi episodi, che vedono la squadra impegnata nella caccia a un serial killer sempre più spietato. Intanto, Teresa dovrà affrontare anche le ferite del proprio passato e una situazione personale sempre più difficile.

Cosa è successo nella puntata precedente?

Nei primi due episodi, un pensionato e un imprenditore vengono trovati morti con mutilazioni simili. Teresa intuisce che dietro i delitti si nasconde un serial killer e scopre un possibile legame tra le vittime, accomunate da una storia di molestie rimasta a lungo in silenzio. Mentre le indagini si complicano, il ritorno dell'ex marito Sebastiano riapre dolorose ferite nel passato della commissaria.

Figlia della cenere, le anticipazioni dei due episodi del 19 ottobre

Episodio 3: Una terza vittima, un giovane gestore di un'enoteca trovato strangolato e mutilato vicino a un ruscello, rafforza i sospetti di Teresa: l'assassino sta seguendo un preciso disegno. Le tre vittime, infatti, erano uomini violenti con le donne, capaci di celare la propria natura dietro una facciata rispettabile.

I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere: Una scena della fiction Rai

Le indagini conducono all'arresto di un sospettato che riesce però a fuggire, accoltellando un collega di Teresa. L'uomo, fortunatamente, non riporta conseguenze gravi. Nel frattempo, Sebastiano si presenta a casa della commissaria con una nuova lettera minatoria, trovata sul parabrezza dell'auto della sua compagna, e accusa Teresa di essere la responsabile delle minacce. L'episodio si chiude con un uomo seguito nell'ombra di un parcheggio: una nuova possibile vittima, ignara del pericolo alle proprie spalle.

Episodio 4: Il serial killer torna a colpire e questa volta la vittima è il primario di ortopedia del Policlinico. Gli accertamenti fanno emergere un giro di tangenti e portano gli investigatori sulle tracce di un imbalsamatore locale, indicato come principale sospettato. La sua fuga termina con un incidente stradale che lo lascia in coma.

I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere: Una scena della fiction Rai

Parallelamente, Teresa deve fare i conti con il peggioramento dei propri problemi di memoria. I ricordi delle violenze subite in passato riaffiorano con crescente intensità, rendendo ancora più difficile la sua battaglia personale.

Quando la squadra sembra vicina a una svolta, arriva una notizia sconvolgente: Mauro Degano, il giornalista che stava portando avanti un'indagine parallela, viene trovato morto all'interno della Basilica di Aquileia, dove si era introdotto di notte seguendo una pista ancora misteriosa.

Il cast di Figlia della cenere: attori e personaggi

A guidare il cast è ancora una volta Elena Sofia Ricci, nei panni di Teresa Battaglia, commissaria e profiler dalla straordinaria capacità intuitiva, costretta a confrontarsi con una malattia che minaccia la sua memoria e le sue certezze. Accanto a lei tornano diversi volti già conosciuti dal pubblico:

Giuseppe Spata è Massimo Marini, giovane ispettore e stretto collaboratore di Teresa.

è Massimo Marini, giovane ispettore e stretto collaboratore di Teresa. Gianluca Gobbi interpreta Giacomo Parisi, ispettore capo e storico alleato della commissaria.

interpreta Giacomo Parisi, ispettore capo e storico alleato della commissaria. Fausto Maria Sciarappa veste i panni di Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile.

veste i panni di Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile. Maurizio Donadoni è Sebastiano Corsi, l'ex marito violento di Teresa, il cui ritorno riapre vecchie ferite.

è Sebastiano Corsi, l'ex marito violento di Teresa, il cui ritorno riapre vecchie ferite. Sara Drago interpreta Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica.

interpreta Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica. Massimo Poggio è Mauro Degano, giornalista d'inchiesta coinvolto nel caso.

è Mauro Degano, giornalista d'inchiesta coinvolto nel caso. Giulia Petrungaro interpreta Elena Privitera, compagna di Massimo Marini.

interpreta Elena Privitera, compagna di Massimo Marini. Maria Bajma-Riva è Alice, esperta nel ritrovamento di resti umani.

è Alice, esperta nel ritrovamento di resti umani. Ettore Belmondo interpreta il medico legale Antonio Parri.

interpreta il medico legale Antonio Parri. Alessandro Orrei e Gracjela Kicaj figurano inoltre tra gli interpreti della stagione.

La regia è di Kiko Rosati. La serie è una produzione Rai Fiction e Publispei, tratta dal romanzo Figlia della cenere di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi.