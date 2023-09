Feud: Capote vs. the Swans: Naomi Watts e Diane Lane tra le star della serie antologica: le prime immagini

Torna con la sua seconda stagione la serie antologica ideata da Ryan Murphy: vediamo insieme le prime immagini di Feud 2: Capote vs. the Swans con Naomi Watts e Diane Lane.

Quasi non ci credevamo più da quanto tempo non avevamo aggiornamenti in merito, ma Feud: Capote vs. the Swans sta per arrivare. Nel 2024 la serie antologica ideata da Ryan Murphy farà il suo ritorno, mentre per ora ci vengono mostrate le prime immagini dello stellare cast, da Naomi Watts a Diane Lane.

Capote e i suoi Cigni

Diretta da Gus Van Sant, la seconda stagione della serie antologica targata FX nata da un'idea di Ryan Murphy sarà presto sui nostri schermi.

Uno dei progetti più riusciti del prolifico autore televisivo, Feud ci proporrà questa volta - a distanza di 6 anni dalla prima stagione - un racconto incentrato su Truman Capote (Tom Hollander) e la sua cerchia d'élite denominata, per l'appunto, Swans, i Cigni, tra cui troviamo Naomi Watts, Chloë Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart e Diane Lane.

Le prime immagini della serie ci mostrano infatti i singoli personaggi interpretati dalle star appena citate, nonché quello a cui presta il volto il compianto Treat Williams nel suo ultimo ruolo sugli schermi.

Feud 2: Naomi Watts star della stagione ispirata a Truman Capote diretta da Gus Van Sant

Feud: Capote vs. the Swans

Come riporta anche The Playlist, la nuova miniserie "esplorerà i rapporti tra Capote e il suo gruppo di amici altolocati. Le cose sembrano andare per il meglio fino a quando l'autore non pubblica su Esquire un pezzo intitolato 'La Côte Basque, 1965' nel quale, seppur sotto pretese fittizie, vengono raccontate situazioni reali che coinvolgono i suoi Cigni". Altro che lavare in casa propria i panni sporchi!

Per ora non abbiamo ancora una data precisa per il suo debutto, ma Feud: Capote vs. the Swans è atteso per il 2024 su FX.