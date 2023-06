Treat Williams, star di Everwood, morto in un incidente in moto a 71 anni

Treat Williams, interprete di Everwood e Hair, è morto ieri, 12 giugno 2023, dopo essere stato coinvolto in un incidente in moto. Aveva 71 anni. La morte dell'attore è stata confermata a PEOPLE dal suo agente Barry McPherson.

"È stato ucciso questo pomeriggio. Stava girando a sinistra o a destra e un'auto gli ha tagliato la strada", ha dichiarato McPherson. "Sono devastato. Era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni '70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest'anno. È stato così felice del lavoro che gli ho trovato. Ha avuto una carriera equilibrata".

L'incidente fatale

Treat Williams ne L'estate di Martino

Jacob Gribble, capo dei vigili del fuoco di Dorset, nel Vermont, ha ricostruito l'incidente avvenuto lunedì intorno alle 17:00 sulla Route 30 vicino a Dorset, Vermont. Secondo Gribble, l'incidente ha coinvolto una sola macchina e la moto di Williams. Gli investigatori ritengono che il conducente dell'auto stesse girando e non abbia visto la moto. Il motociclista è stato l'unico ferito e un elicottero LifeNet è stato chiamato per trasportarlo in aereo in un ospedale di New York. I vigili del fuoco di Manchester hanno risposto e hanno allestito la zona di atterraggio per l'elicottero. Altri servizi di emergenza intervenuti sul luogo dell'incidente includevano l'East Dorset Fire e il Rupert Fire.

La polizia di stato del Vermont ha emesso un comunicato stampa, confermando l'identità di Treat Williams e i dettagli sull'incidente. La polizia ha confermato che le indagini sono nelle fasi iniziali e che i membri del team torneranno sul luogo della collisione oggi per per continuare a esaminare la scena.

Una carriera eclettica

Ricomincio da me: Jennifer Lopez e Treat Williams in una scena

La lunga carriera di Treat Williams inizia nel 1975, quando l'attore fa il suo debutto nel thriller Deadly Hero. Da lì, inizia a conquistare ruoli cinematografici sempre più importanti, recitando in Il Vizietto americano del 1976 e La notte dell'aquila.

Nel 1979, la carriera di Williams raggiunge il culmine quando interpreta il ruolo di George Berger nel film Hair, basato sul popolare musical di Broadway. Il ruolo gli frutterà la prima nomination ai Golden Globe come attore rivelazione dell'anno. In seguito otterrà un'altra nomination ai Golden Globe come miglior attore in un film drammatico per il suo ruolo in Il principe della città del 1981.

Nel 2002 approda al ruolo del Dottor Andrew "Andy" Brown nella serie Everwood, rimanendovi per tutte e quattro le stagioni e conquistando una nomination al SAG Award per la miglior interpretazione maschile in una serie drammatica nel 2003/04.

La carriera di Williams, che ha abbracciato l'arco di 40 anni, vanta oltre 120 titoli tra cinema e tv.