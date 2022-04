Feud 2: Naomi Watts star della stagione ispirata a Truman Capote diretta da Gus Van Sant

Fued 2 ha trovato la sua protagonista: Naomi Watts sarà la star del secondo capitolo del progetto antologico intitolato Capote's Women che sarà diretto da Gus Van Sant.

La serie è prodotta da Ryan Murphy e Plan B e gli episodi sono destinati al network FX negli Stati Uniti.

L'attrice Naomi Watts avrà nei nuovi episodi di Feud la parte di Babe Paley, che ha dominato la società glamour di New York negli anni '60 e '70.

Gus Van Sant, che è stato nominato due volte agli Oscar, dirigerà tutte le otto puntate che saranno scritte da Jon Robin Baitz, impegnato anche come showrunner.

La seconda società è ispirata al libro di Laurence Leamer intitolato Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era. La storia inizierà negli anni '70 e si concluderà con la morte di Truman Capote nel 1984. Al centro della trama ci sarà l'autore mentre tradisce la fiducia di numerose delle sue amiche pubblicando La Côte Basque 1965 tra le pagine di Esquire nel 1975. L'articolo avrebbe dovuto essere un capitolo del romanzo di Capote, rimasto inedito, intitolato Answered Prayers. Capote, dopo il successo di A Sangue Freddo era ammirato nella società di New York e frequentava un circolo sociale composto dalle donne più belle, alla moda e benestanti che comprendeva anche Babe Paley, moglie di Bill Paley a capo di CBS. La donna sarà interpretata da Naomi Watts. Nel circolo sociale dell'autore c'erano anche Slim Keith, Pamela Churchill Harriman che era l'ex moglie del figlio di Winston Churchill, Lee Radziwill che era la sorella di Jackie Kennedy, Gloria Guinness e C.Z. Guest. Truman chiamava le sue amiche "cigni".

Tra le pagine di La Côte Basque 1965 venivano ritratte delle versione leggermente modificate delle amiche di Capote rivelandone i segreti e gli scandali più scandalosi, dai tradimenti all'omicidio. La pubblicazione ha distrutto le amicizie di Capote, la sua reputazione e la sua posizione sociale.

Per ora non sono stati svelati ulteriori nomi che faranno parte del cast.