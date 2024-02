Feud, Diane Lane ricorda Treat Williams:'Sono ancora sotto shock'

Diane Lane sarà una delle protagoniste della seconda stagione di Feud, la serie antologica di Ryan Murphy che in questo secondo ciclo di episodi si ispira al libro di Laurence Leamer, Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era. Nel cast della serie anche il compianto Treat Williams, scomparso in un incidente in moto lo scorso 12 giugno.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Lane ha ricordato il collega:"Sono ancora sotto shock. Sto ancora elaborando la sua perdita. Vedere il suo lavoro risuonare così tanto attraverso il suo personaggio e nel lavoro che ha fatto nella serie... è incredibilmente, esponenzialmente più indelebile, perché è stata la sua ultima interpretazione e ha portato così tanta umanità. Penso che potrebbe essere stato il suo miglior lavoro, e si stava divertendo molto. Era molto solare sul set. Era una fonte di gioia per il nostro lavoro, e avevamo il nostro senso dell'umorismo reciproco. Condividere quell'esperienza con lui mi fa sentire molto grata. E so che Naomi [Watts] lo è. Voglio dire, cavolo le loro scene insieme mi strappavano il cuore. Ho visto una versione preliminare a maggio, e stavo piangendo alla fine dell'episodio, era così bello. Poi è arrivato giugno e l'abbiamo perso".

Capote vs The Swans

La seconda stagione di Feud, intitolata Capote vs The Swans, racconta la storia di come il famoso autore Truman Capote abbia tradito molte delle sue amiche con la pubblicazione di La Côte Basque, 1965 nel 1975, su Esquire. Le protagoniste della storia erano delle versioni leggermente camuffate delle amiche di Capote e nel testo l'autore raccontava le loro vicende peccaminose. Tra le donne menzionate Babe Paley, moglie del capo della CBS Bill Paley, l'ex moglie del figlio di Churchill, Pamela Churchill Harriman, e la sorella di Jackie Kennedy, Lee Radziwill.

Nel cast della serie Naomi Watts è Babe Paley, Diane Lane è Slim Keith, Chloë Sevigny è C.Z. Guest, Calista Flockhart è Lee Radziwill, Demi Moore è Ann Woodward, Molly Ringwald è Joanne Carson, Treat Williams è Bill Paley, Joe Mantello è Jack Dunphy, Russell Tovey è John O'Shea e Tom Hollander è Truman Capote.