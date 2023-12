Feud: Capote vs. the Swans: Demi Moore e Naomi Watts nel teaser

Dopo una lunga attesa, un intrigante teaser trailer anticipa il ritorno di Feud, serie antologica di Ryan Murphy che sarà presentata in anteprima su FX il 31 gennaio. La seconda stagione, intitolata Feud: Capote vs. the Swans, vede nel cast star come Demi Moore e Naomi Watts.

Al centro di Feud: Capote vs. the Swans vi saranno la cerchia ristretta dei "cigni" di Truman Capote, un termine che lo scrittore coniò per descrivere le sue ricche amiche mondane. Tom Hollander interpreta Capote, mentre Naomi Watts, Chloë Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart e Diane Lane sono le sue intime amiche, le cui imprese con Capote sono state tristemente documentate nel racconto La Côte Basque 1965 per Esquire. Capote stava tentando di scrivere il romanzo incompiuto Answered Prayers e usò i pettegolezzi e i segreti delle sue amiche come foraggio.

Di cosa parla la seconda stagione di Feud?

Feud: Capote vs. the Swans racconta le storie di Babe Paley (Naomi Watts), Ann Woodward (Demi Moore), C. Z. Guest (Chloe Sevigny), Lee Radziwill (Calista Flockhart), Slim Keith (Diane Lane) e Joanne Carson (Molly Ringwald) durante gli anni '70. Il defunto attore Treat Williams interpreta il marito del personaggio di Watt, l'icona di CBS News e magnate dei media Bill Paley.

Basato sul libro di Laurence Leamer Capete's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, la serie limitata culmina con la morte di Capote nel 1984. Jon Robin Baitz, candidato al Tony e al Pulitzer, ha adattato il libro per lo schermo e ha scritto tutti gli otto episodi, di cui è anche showrunner. Gus Van Sant dirige la serie, che segna il seguito di Feud del 2017, incentrato sulla rivalità tra Joan Crawford (Jessica Lange) e Bette Davis (Susan Sarandon).