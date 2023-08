Festival di Venezia: da oggi su Sky Cinema Due la programmazione dedicata ai migliori film premiati

Da oggi, mercoledì 30 agosto, al 9 settembre si accende, su Sky Cinema Due, una programmazione dedicata al Festival di Venezia. La raccolta si chiama Film da Leoni, avrà la durata dell'edizione n°80 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Veneia, e riporterà sul piccolo schermo 16 film premiati nelle edizioni precedenti.

La programmazione

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling in un momento del film

Il 3 settembre, in prima visione, sarà trasmesso Tar con Cate Blanchett, premiato con la Coppa Volpi 2022 per la Migliore Interpretazione Femminile. Spencer, presentato in concorso a Venezia 78, andrà in onda giovedì 31 agosto alle 21.15, per rendere omaggio a Lady Diana nel giorno della scomparsa. Inoltre, l'adattamento del romanzo di Jack London Martin Eden, con Luca Marinelli, premiato con la Coppa Volpi nel 2019; Padrenostro, storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020.

Martin Eden: Luca Marinelli in una scena

E ancora la pellicola che ha fatto ottenere al regista Luca Guadagnino il Leone d'argento 2023, Bones and All con la vincitrice del Premio Mastroianni 2023 Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance; il film di Roman Polanski, vincitore del Gran Premio della Giuria 2019, L'ufficiale e la spia, con Jean Dujardin e Louis Garrel; il musical di Damien Chazelle La La Land con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata con la Coppa Volpi 2016 e vincitore di sei Oscar. Ci sarà anche il film di Darren Aronofsky, Leone d'oro a Venezia 2008, The Wrestler, con Mickey Rourke; Pietà, il dramma di Kim Ki-duk, vincitore del Leone d'oro 2012; e Somewhere di Sofia Coppola (Leone d'oro 2010).

Quei bravi ragazzi: De Niro, Pesci e Liotta

E poi Philomena con Judi Dench (miglior sceneggiatura 2013); The Master (Leone d'argento 2012 a Paul Thomas Anderson e Coppa Volpi a Joaquin Phoenix); I figli degli uomini di Alfonso Cuarón (premio Osella 2006 per la miglior fotografia); L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); Mare dentro (Leone d'argento 2004 e Coppa Volpi a Javier Bardem); Il papà di Giovanna (Coppa Volpi 2008 a Silvio Orlando); e Quei bravi ragazzi (Leone d'argento 1990 a Martin Scorsese).

Tutti i film saranno anche in streaming su NOW e disponibili on demand.