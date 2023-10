Fedez La Rai non lo vuole a Belve, ma Francesca Fagnani si ribella

Fedez non sarà presente a Belve, il programma di Rai 2 in onda ogni martedì in prima serata. Contrariamente alle aspettative create dagli annunci precedenti, la partecipazione del rapper è stata bloccata dalla Rai stessa, che ha deciso di non ospitarlo nella trasmissione. La notizia, anticipata da TvBlog, è stata confermata da Francesca Fagnani che ha espresso il suo disappunto per questa decisione presa dall'azienda di Viale Mazzini, come evidenziato nelle sue storie su Instagram.

Il contenzioso tra la Rai e Fedez

I rapporti tra Fedez e la Rai si sono deteriorati da diverso tempo, soprattutto a partire dal Concertone dell'1 maggio 2021, quando il rapper milanese ha preso una posizione pubblica contro l'omofobia della Lega di Salvini.

La rottura si è ulteriormente accentuata durante l'ultimo Festival di Sanremo, quando Fedez ha strappato una fotografia di Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, in divisa da nazista durante una festa con alcuni amici. Senza contare il bacio con Rosa Chemical che fece infuriare Chiara Ferragni e raccontato in un episodio della seconda stagione di The Ferragnez, qui la nostra recensione di The Ferragnez: Sanremo Special.

Le parole di Francesca Fagnani di Belve

Fedez, che nei giorni scorsi è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano a causa di un'ulcera sanguinante, ha ricevuto gli auguri della stessa Francesca Fagnani, che nella prima parte del messaggio ha scritto: "L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene".

La giornalista ha confermato la decisione della Rai: "Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così", ha concluso Francesca Fagnani, sottolineando il suo dissenso.