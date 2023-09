Fedez ricoverato in ospedale, Chiara Ferragni rientra in tutta fretta da Parigi

Chiara Ferragni rientra da Parigi per un'emergenza: Fedez, sposato nel settembre del 2018, è stato ricoverato per accertamenti.

Fedez è stato ricoverato in ospedale per accertamenti: sarebbe questa l'emergenza di cui Chiara Ferragni aveva parlato sui social, e che l'aveva spinta ad anticipare il ritorno da Parigi. A riportarlo è il Corriere della Sera, che non fornisce però ulteriori dettagli sullo stato di salute del rapper e produttore musicale.

Chiara Ferragni rientra all'improvviso a Milano

Poco più di 24 ore fa Chiara Ferragni ha fatto sapere ai suoi follower, attraverso le stories di Instagram, di essere salita sul primo volo da Parigi a Milano. A riportarla a casa è stata quella che ha chiamato un'emergenza, senza però spcificare di quale natura. Insiema a lei solo l'amica Chiara Biasi, pubblicamente ringraziata con una foto in cui si tengono per mano. Arrivata nel capoluogo meneghino, l'imprenditrice ha poi condiviso qualche scatto con i due figli, Leone e Vittoria, ma nelle ultime ore sui suoi social, solitamente attivissimi, è calato il silenzio.

La richiestra di Mr. Marra

"Mandate un abbraccio a Fedez in chat, e non dico altro": questa richiesta fatta durante una diretta Twitch da Mr. Marra, il rapper che ora conduce Muschio Selvaggio al posto di Luis Sal, ha preoccupato i fan della coppia. Perchè è innegabile che davanti alla parola "emergenza" tutti abbiano capito che solo una delicata questione familiare poteva strappare tanto improvvisamente Chiara Ferragni alla settimana della moda parigina, dove è una delle ospiti più attese. Le notizie, assai frammentarie, hanno confermato poco fa che in effetti è stato un problema di salute del marito a riportarla a casa in fretta e furia.

Nel marzo 2022 Fedez ha subito un intervento per l'asportazione di un tumore al pancreas di tipo neuroendocrino.