The Ferragnez: Sanremo Special, la recensione: la protagonista è Chiara Ferragni, ma…

"L'unico che può fare disastri a Sanremo sono io". Che dire? Fedez è stato profetico: in tempi non sospetti aveva pronosticato che il pasticcio, a Sanremo, lo avrebbe fatto lui. È arrivato il momento della recensione di The Ferragnez: Sanremo Special, episodio speciale appendice della seconda stagione della serie che segue Fedez e Chiara Ferragni, disponibile su Prime Video dal 14 settembre.

Sanremo 2023: L'arrivo di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston nella prima serata

È stato proprio così. In un'edizione di Sanremo che avrebbe dovuto vedere Chiara Ferragni come protagonista assoluta, è stato Fedez a fare notizia - se la intendiamo come gossip - nella serata finale grazie allo "scandaloso" bacio con Rosa Chemical. "Scandaloso" ovviamente è tra virgolette, perché è qualcosa che scandalizza solo i benpensanti e i bigotti. Fatto sta che l'accaduto sembrava aver messo in ombra la presenza di Chiara Ferragni a Sanremo e messo in crisi il loro rapporto. Tutto rientrato. I due sono ancora insieme. E nessuno ha dimenticato la presenza della Ferragni sul palco dell'Ariston. The Ferragnez è ancora il noto show televisivo in cui tutto è studiato ad arte. Ma stavolta l'episodio è più interessante del solito: oltre che nella vita dei due vip, si viaggia dentro il fenomeno Sanremo, le sue dinamiche e i suoi segreti. Ma si parla anche di un rapporto in cui l'uomo a volte deve stare un passo dietro la donna. L'episodio allora può interessare un pubblico ancora più ampio, tutti quelli che seguono abitualmente il festival nella città dei fiori.

The Ferragnez go to Sanremo!

The Ferragnez: Sanremo Special - una scena

The Ferragnez: Sanremo Special segue Chiara Ferragni e Fedez nei giorni precedenti il Festival di Sanremo e durante i giorni chiave della kermesse. Vediamo il dietro le quinte, tutto quello che non abbiamo visto in quei giorni. Chiara Ferragni è la presentatrice di Sanremo, e conduce la prima e l'ultima serata accanto ad Amadeus. Fedez è presente come ospite sulla nave Costa Crociere accanto agli Articolo 31. Ruoli diversi, motivazioni diverse, aspettative diverse. Nell'ultima serata, finalmente, Fedez dovrebbe essere all'Ariston solo in veste di spettatore, ma...

Chiara Ferragni, Christian Dior e la moda che dà dei messaggi

The Ferragnez: Sanremo Special - una scena

Il Sanremo di Chiara è ricordato soprattutto per un abito, l'"abito manifesto", quello con la stola di "Sentiti libera". Ma è stato fatto da molti abiti, tutti firmati Christian Dior. C'è stato lo Shameless Dress, un abito dorato, attillato, con due seni "disegnati", che fanno apparire Chiara come se fosse nuda. Il senso è che da sempre le donne si vergognano del loro corpo, e questo è il modo di dare voce a tutte le donne del mondo. C'è stato l'Hate Dress, un abito bianco in cui ci sono scritti tutti gli insulti che le sono arrivati sui social in questi anni. E poi c'è l'abito con la gonna rigida a gabbia, che rappresenta tutti i modi in cui le donne sono ingabbiate nella società. C'è un concetto importante dietro tutto questo: quello che la moda possa dare dei messaggi. Se sono arrivati, durante questa edizione di Sanremo, bene. Altrimenti, questo episodio spiega bene il lavoro che è stato fatto dietro gli abiti di Chiara Ferragni.

I giornalisti...

The Ferragnez: Una scena della serie Amazon

E poi ci sono i giornalisti. Chiara Ferragni ha paura della conferenza stampa. Immagina già che molte delle domande siano per lei. Teme che le domande siano fatte ad arte per metterla in difficoltà, e creare titoli da clickbait. D'altra parte, il mondo dei social e della comunicazione lo conosce bene. E così supera alla grande le insidie, come la domanda sui testi misogini di Fedez, per i quali dice di chiedere a lui.

È il momento della diretta

The Ferragnez - La serie: un'immagine

E poi arriva il momento di andare in diretta, il momento dal quale non si torna più indietro. Arriva la serata iniziale, le immagini viste attraverso le immagini televisive del festival, quelle della Rai. Il vestito manifesto, la confessione di essere insicura ed emozionata. Il famoso Shameless Dress, e la discesa sulle note di Nessuno mi può giudicare. "Il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna" è il messaggio che la star vuole portare. E poi quel discorso dedicato a se stessa bambina, ma in realtà a tutte le donne. "Non piaccio proprio a tutti, ma penso di piacere a me stessa. E questo è un ottimo inizio. In ogni fase della mia vita c'era un pensiero fisso in testa. Non sentirmi abbastanza". "Quante volte la società fa sentire in colpa le donne perché per lavorare stanno lontano dai figli? Quante volte devi lavorare il doppio di un uomo per essere presa sul serio?". A sentirlo oggi, a distanza, il discorso è ancora importante, e si può dire che Chiara Ferragni abbia fatto centro. Così come è stata importante l'idea di ospitare l'associazione D.i.Re Donne in rete contro la violenza. La prima serata è da record.

Ma c'è anche Fedez...

The Ferragnez: Sanremo Special - una scena

Ma c'è anche Fedez. Dietro le quinte, nelle prime serate, a sostegno della moglie, che chiama con vezzeggiativi e sostiene indossando una sua t-shirt. Poi Fedez si esibisce nella nave di Costa Crociere con un freestyle. Poi la comparsata come ospite degli Articolo 31, in cui suona l'inno italiano con una chitarra elettrica, in un medley. Fedez è carico, ma conscio che non è lui quello in primo piano stavolta. Sembra essere così anche l'ultima sera, ma...

Quella maledetta serata finale

The Ferragnez - La serie: un'immagine

E arriva la serata finale. Quella che, in teoria, è la più rilassante. Chiara Ferragni stavolta deve solo presentare i cantanti e fare qualche gag. "Cercherò di causare meno danni possibili" dice ancora Fedez, quasi temesse che possa accadere qualcosa. L'abito della Ferragni è ancora una volta di quelli che lasciano il segno, "La donna e la madre guerriera". Un abito che cade e lascia intravvedere un seno nudo, ma ancora una volta è un abito, una sorta di corazza dorata, come se fosse una statua. Ma poi ecco il fattaccio. Rosa Chemical va in platea, si siede su Fedez, lo chiama sul palco e lo bacia. "È stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me, non ero lucido" ammette. "Gli ho chiesto di essere lì per me senza fare niente che potesse agitarmi" confessa Chiara Ferragni. "Mi spiace a livello emotivo che chi doveva tranquillizzarmi mi abbia solo messo più paura". La rabbia sale sapendo che il siparietto era in parte organizzato, in parte no: la mattina, in diretta radio, Fedez aveva detto a Rosa Chemical che sarebbe stato in prima fila, e di venire a salutarlo.

L'episodio più importante della serie

The Ferragnez - La serie: un'immagine

Nell'economia dello show The Ferragnez - La serie Sanremo Special è un episodio importante, forse il più importante, di una serie un po' particolare. Da un lato, parla di un momento che tutta Italia ha vissuto, vedendolo in tv, e vedere il dietro le quinte può interessare a tutti, non solo a chi segue i due. Si parla di una macchina come il festival, del meccanismo dei social e dei mass media. Ma anche di rapporti di coppia. Certo, è difficile identificarsi in questi due personaggi dalla visibilità e dalle possibilità economiche fuori dal comune. Ma, se ci pensate, tutta questa storia parla di un uomo che, per una volta, dovrebbe restare nell'ombra, un passo dietro una donna che sta vivendo un successo, e lasciarle la ribalta. E non ci riesce. Ecco, questo è un tema su cui riflettere.