Fedez a Che tempo che fa: 'Il governo ripensi al taglio bonus psicologi, serve ai giovani' (VIDEO)

Nella puntata del 29 ottobre di Che Tempo che Fa, da questa stagione in onda su il Nove, Fabio Fazio ha intervistato Fedez, dopo che la Rai aveva negato a Francesca Fagnani di invitarlo ad una puntata di Belve. Il cantante ha parlato dei suoi problemi di salute mentale, chiedendo al governo di non tagliare il bonus psicologi, che potrebbe passare da 25 milioni di euro a 5 milioni con l'ultima finanziaria.

Fedez Ospite di Che tempo che fa

Fedez è tornato in televisione dopo i problemi di salute che lo scorso mese lo hanno costretto a ricoverarsi in ospedale. Il rapper è stato colpito da una emorragia interna che ha messo a rischio la sua vita. Nei primi mesi del 2022, Fedez era stato operato per un tumore al pancreas.

I problemi di salute mentale

Fedez durante l'intervista a Che tempo che Fa ha parlato di un problema che gli sta molto a cuore, quello della salute mentale, il rapper, soprattutto dopo il suo ultimo ricovero, ha deciso che ha bisogno di fare qualcosa di reale per riuscire a superarlo. "Dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale e quindi non sono migliorato come persona ma ci sto lavorando". Già in passato, attraverso i suoi canali social, Fedez aveva parlato della sua depressione.

L'appello al Governo

"Nella nuova finanziaria il bonus psicologi per l'emergenza salute mentale dei giovani da 25 milioni di euro, che ha coperto solo il 10% della domanda, sembra verrà tagliato a 5 milioni" ha detto durante il talk show. Fedez, a questo proposito, ha lanciato un appello al governo "Quello che voglio chiedere, sommessamente, a Giorgia Meloni e a Giorgietti è di non tagliare questi soldi perché significherebbe sputare in faccia a persone che ne hanno bisogno".

Fedez ha deciso, come spesso ha fatto negli anni, di intervenire in prima persona e mettere in piedi, attraverso la sua fondazione, un centro che possa aiutare i giovani che soffrono di problemi di salute mentale. "Con la mia fondazione, il mio sogno è quello di aprire un centro di aggregazione che fornisce assistenza sanitaria gratuita a giovani con problemi di salute mentale. Sarebbe bello ottenere qualcosa di concreto".

Il ricordo di Gianluca Vialli

Nell'intervista ha trovato spazio anche un ricordo commosso a Gianluca Vialli, a cui Fabio Fazio dedicò uno speciale. Già in passato Fedez ha svelato di aver trovato in Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio a causa di una lunga malattia, un confidente prezioso: "Quando ho scoperto di avere questo tumore al pancreas, ho cercato non solo esperienze mediche, ma anche umane, per comprendere appieno a cosa stavo andando incontro. L'unica intervista che ho trovato fu quella di Vialli", ha raccontato al pubblico che lo ha seguito su Nove, Che Tempo che fa ieri ha fatto registrare un nuovo record di ascolti.

"La sera prima di essere ricoverato - ha continuato Fedez visibilmente commosso - siamo stati al telefono per parecchie ore, aveva avuto il mio numero da conoscenze comuni. È incredibile come una persona che sta attraversando la stessa tragedia possa trovare il tempo di confortare qualcun altro che non conosce affatto".