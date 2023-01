Che Tempo Che Fa stasera ricorda Gianluca Vialli

Che Tempo Che Fa, in onda stasera 8 gennaio, su Rai3 alle 20:35 dedica una puntata speciale a Gianluca Vialli. Il calciatore della nazionale, scomparso il 6 gennaio, è apparso per l'ultima volta in televisione proprio nel programma di Fabio Fazio. Il 27 novembre, al fianco di Roberto Mancini, aveva pubblicizzato il docufilm La Bella Stagione, ispirato al libro scritto dai due ex calciatori.

Il programma di Rai 3 stasera è interamente dedicato a Gianluca Vialli. Uno speciale di Rai Cultura per commemorare il grande campione scomparso. Che Tempo Che Fa ricorda Gianluca Vialli, è stato realizzato con con alcuni passaggi delle interviste rilasciate dal calciatore a Fabio Fazio nel corso del programma.

A Gianluca Vialli era stato diagnosticato un tumore al pancreas nel 2017. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime settimane di dicembre quando ha deciso di sospendere i suoi impegni con la nazionale. "Ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo i miei impegni professionali presenti e futuri. Devo aiutare il mio corpo nel processo della malattia per essere in grado di affrontare nuove sfide in futuro, un abbraccio", era scritto nel comunicato in cui annunciava le sue dimissioni.

I funerali, per volontà della famiglia, si sono svolti in forma privata. Cathryn White Cooper, la moglie con la quale condivideva le figlie Olivia e Sofia, ha reso noto la decisione con un breve comunicato. "Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori".