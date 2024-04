Fedez in lacrime a Belve per Chiara Ferragni: 'Resterà sempre la donna più importante della mia vita'

Un'intervista intensa quella di Fedez nella seconda puntata di Belve, che ha toccato molti punti ancora dolenti della vita del rapper. Si è parlato molto, come da attese, di Chiara Ferragni e della crisi matrimoniale che i due stanno affrontando ognuno a modo proprio. E nel parlare di colei che, come ha più volte ribadito, legalmente è ancora sua moglie, Fedez non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le parole di Fedez per la moglie

Aspramente criticato per essere andato via di casa proprio nel momento in cui Chiara Ferragni aveva più bisogno di sostegno, Fedez ha ammesso che sì, il caso Balocco con tutti i suoi strascichi legali ha giocato un ruolo nella loro separazione ma non è stato il fattore determinante. Ad aver pesato di più, come ha confidato con grande emozione a Francesca Fagnani (e a più di due milioni di italiani), sono state le dure prove a cui anche la sua malattia li ha sottoposti: "Sono stati tre anni difficili. Purtroppo non abbiamo retto".

Ha risposto in merito ai tradimenti presunti, senza risparmiare stoccate a tante delle persone di cui l'imprenditrice digitale si circonda, ma le parole più sincere (e le lacrime più amare) di Fedez per la Ferragni sono arrivate sul finire dell'intervista. Mettendo un attimo in pausa la pioggia di domande della conduttrice, il rapper ci ha tenuto a precisare: "Molti pensavano che sarei venuto qui a buttare me..a su mia moglie, quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente che l'amore possa andare avanti o meno". Con la voce ormai rotta dal pianto, ha aggiunto: "Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli".