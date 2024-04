Fedez paparazzato con Giulia Ottorini: chi è la modella di OnlyFans

In questi giorni, Fedez sta assistendo al Coachella Music Festival in California, mentre la moglie Chiara Ferragni è in silenzio da settimane, lui, dopo la vacanza con i figli a Miami, è volato al Los Angeles. Nel corso di uno degli eventi legati alla kermesse annuale, il rapper è stato sorpreso dai paparazzi mentre usciva da un centro commerciale in compagnia di Giulia Ottorini, una influencer e modella nota soprattutto per la sua presenza su OnlyFans. Scopriamo chi è.

La vita pubblica e privata della creator digitale: una storia di successo e controversie

Giulia Ottorini, l'influencer e modella nota per la sua presenza su OnlyFans e seguitissima su Instagram con oltre 1,2 milioni di follower, si è trovata al centro dell'attenzione mediatica in diverse occasioni. Originaria di Bologna e figlia di un padre che non l'ha mai riconosciuta, l'influencer ha radici giamaicane grazie a suo nonno, come ha rivelato in un video sui social.

Giulia Ottorini e Fedez

La sua ascesa nel mondo dei social media è iniziata a 18 anni, quando ha partecipato a un concorso di twerk, organizzato da Fishball, guadagnando notorietà e successo. Ha persino fondato un'Accademia per insegnare questa disciplina, scatenando dibattiti ironici e critiche.

Il mondo del gossip si è interessato a lei, anche prima della paparazzata con Fedez, la sua relazione con il rapper italiano Mambolosco è stata seguita da molti, fino alla loro rottura nel novembre 2023. Attualmente, la creator digitale definisce la sua vita sentimentale "Complicata ma felice", come ha rivelato durante una sessione di domande e risposte sui social.

Tuttavia, non tutto è stato sempre rose e fiori per la giovane bolognese. Un video risalente a circa un anno fa ha rivelato che ha speso oltre 32.000 euro, di cui 9.800 euro erano in contanti, in soli quattro giorni, suscitando scalpore ma soprattutto critiche. Questo episodio si è unito ad altri nell'ambito di una narrazione più ampia, che ha portato Giulia ad essere coinvolta in un'operazione della Guardia di Finanza volta a contrastare presunte evasioni fiscali tra influencer e creator.

La sua storia è un mix di successo, controversie e una continua ricerca di equilibrio tra la sfera pubblica e privata, che la rende una figura controversa e dibattuta nel mondo dei social media e del gossip.