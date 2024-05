Fedez attaccato da Pietro Fanelli dell'Isola dei Famosi 2024: 'Nano, burattino e piccolo uomo'

Fedez è stato attaccato improvvisamente da Pietro Fanelli. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha lasciato il programma, ma il suo atteggiamento polemico è rimasto invariato. Nelle ultime ore, Fanelli ha utilizzato le sue storie su Instagram per criticare il rapper, che durante un intervento al podcast Gurulandia ha parlato dell'intervista più noiosa mai realizzata a Muschio Selvaggio.

Il poeta tiktoker è stato uno dei personaggi più controversi dell'Isola dei Famosi 2024. Anche la sua uscita dal reality show ha generato polemiche: il suo discorso ai naufraghi è stato interrotto da Vladimir Luxuria con la frase "È arrivato il Messia, ma ricordati che non sei l'Eroe dei due mondi". La fidanzata di Pietro ha risposto alla conduttrice sui social attaccando il programma: "Una 'conduttrice' che, con scherno, prende in giro un concorrente da lei fortemente voluto definisce se stessa e il programma. Noi siamo orgogliosamente Anti-Eroi", ha scritto Alessandra Scarci su Instagram.

Pietro sull'Isola dei famosi

Pietro, tornato in Italia, deve aver ascoltato l'intervista di Fedez al podcast Gurulandia, dove il rapper ha parlato, tra le altre cose, di Muschio Selvaggio, il podcast ora gestito esclusivamente da Luis Sal dopo la loro separazione artistica.

Le parole di Fedez e la replica di Pietro

Per Fedez, l'intervista più noiosa è stata quella con un ospite portato in studio da Martin, fratello del suo ex socio. Il rapper ha dichiarato: "Che poi Martin in un'intervista ha detto di essere il direttore artistico di Muschio Selvaggio. Io gli voglio bene, bravissimo, ma in realtà non ha mai fatto un caz.o. L'unica puntata in cui lui porta un ospite è...chi era? Non mi viene il nome, tipo un intellettuale teatrante. Due cogl.oni, una pall.a, infatti è la puntata meno vista di Muschio Selvaggio", ha conclusoo Fedez.

Fedez non ha fatto il nome dell'ospite ma l'affermazione del rapper non è piaciuta a Pietro Fanelli che nelle sue storie di Instagram ha chiamato il rapper "nano teatrante", facendo anche un riferimento allo scandalo della beneficenza che ha coinvolto Chiara Ferragni.

"Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo ringrazia quell'intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l'unico a non aver niente d'interessante da dire (curioso, peròn sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze", ha detto Pietro Fanelli.