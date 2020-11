Febbre da cavallo - La mandrakata oggi su Rete 4 per ricordare Gigi Proietti

Mediaset rende omaggio al grande Gigi Proietti con Febbre da cavallo - La mandrakata, in onda oggi su Rete 4 alle 16:42. Diretto nel 2002 da Carlo Vanzina, il film è il sequel del cult Febbre da cavallo, che aveva visto l'attore romano protagonista, ne lontano 1976, nei panni dell'ormai leggendario Mandrake.

La locandina di Febbre da cavallo - La mandrakata

Sono passati molti anni da quel famoso e goffo tentativo di truffa, ma Bruno Fioretti, in arte Mandrake (Gigi Proietti) ha conservato intatta la sua "febbre da cavallo"!

Ufficialmente fa la comparsa a Cinecittà e ha messo la testa a posto come ha giurato alla nuova fidanzata Lauretta (Emanuela Grimalda), un'altra proprietaria di bar. In realtà Mandrake continua a giocare alle corse e a perdere.

Ha sostituito Pomata (Enrico Montesano), il suo storico socio, con Micione (Rodolfo Laganà), che vive ancora a casa con mamma e papà e l'Ingegnere, uno studente in perenne attesa della laurea. Un bel giorno però, Mandrake, scopre all'ippodromo di Montecatini un cavallo brocco identico a un campione di Tor di Valle. Per realizzare una "stangata" all'italiana fa entrare in società anche Aurelia (Nancy Brilli), un'attricetta in cerca di gloria, e un ragioniere napoletano altrettanto jellato, Antonio Faiella (Carlo Buccirosso).

Su Mediaset Play, inoltre, è possibile recuperare l'ospitata di Gigi Proietti a La sai l'ultima?, una sequela di risate con alcune delle sue celebri barzellette.