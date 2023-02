Fear The Walking Dead: sangue, violenza e tanta incertezza nel trailer della stagione 8

Con l'avvicinarsi della sua ottava ed ultima stagione, Fear The Walking Dead è comparsa in un nuovo teaser trailer, condiviso in esclusiva da ComicBook (lo trovate sul sito). Per adesso sappiamo solamente che il nuovo arco narrativo sarà composto da 12 episodi e diviso in due parti, e che Robert Kirkman sta pensando di realizzare un fumetto con questo spin-off.

Fear the Walking Dead: una scena del finale della stagione 5 episodio 16

Dal video, della durata di 30 secondi circa, possiamo cominciare a farci un'idea di quello che ci aspetta nei prossimi sviluppi di Fear the Walking Dead, con i protagonisti intenti in nuove lotte contro una temibile comunità chiamata P.A.D.R.E. L'ultima volta che abbiamo visto il gruppo di sopravvissuti di Morgan, erano fuggiti dal Texas irradiato dal nucleare su una zattera.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale dell'ottava stagione: "L'ottava stagione di Fear The Walking Dead inizia dopo la conclusione della settima, quando le speranze di Morgan e Madison di salvare Mo dal P.A.D.R.E. non sono andate come avevano previsto. Ora la coppia e gli altri che hanno portato sull'isola si ritrovano a dover vivere sotto il dominio di questa comunità. Con i nostri personaggi demoralizzati e abbattuti, il compito di riaccendere la fede in un mondo migliore spetta in primo luogo alla persona che Morgan e Madison hanno deciso di salvare: la figlia Mo".

Fear The Walking Dead: Alycia Debnam-Carey lascia la serie dopo sette stagioni

Vi ricordiamo che i primi sei episodi della serie arriveranno in America il 14 maggio, seguiti dagli altri entro la fine dell'anno.