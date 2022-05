Fear The Walking Dead: Alycia Debnam-Carey lascia la serie dopo sette stagioni

Alycia Debnam-Carey saluta gli spettatori di Fear The Walking Dead per dedicarsi a una nuova avventura come protagonista della serie Hulu Saint X.

Alycia Debnam-Carey ha detto addio alla serie AMC Fear the Walking Dead dopo sette stagioni. La sua ultima apparizione nell'episodio intitolato "Amina". L'attrice era presente nel cast della serie fin dal suo esordio nel ruolo di Alicia Clark.

L'uscita di Alycia Debnam-Carey da Fear the Walking Dead segue l'annuncio del suo ingresso nella serie Hulu Saint X.

"Avevo 21 anni quando abbiamo iniziato questo viaggio pazzesco ma ora a 28 anni, dopo 7 anni e 100 episodi, ho deciso che era giunto il momento per me di andare avanti come attrice e come persona. Come è la natura del nostro lavoro, avevo bisogno di cercare nuove sfide, nuove opportunità e ritagliarmi un nuovo capitolo per me stessa. Sono stata fortunata a far parte di qualcosa di così fantastico per così tanto tempo, ma spero che possiate capire e rispettare la mia scelta di espandermi e crescere ulteriormente. Non sarei qui senza tutti voi e ve ne sono così grata" ha scritto l'attrice in un lungo e commovente messaggio di commiato su Instagram.

A chi si chiede se ci sono possibilità di rivedere Alycia Debnam-Carey nell'ottava stagione di Fear the Walking Dead, il fatto che le riprese dello show coincidano con quelle di Saint X, la serie in cui sarà protagonista e che viene girata in Repubblica Dominicana, lascia ben poche speranze.