Fear the Walking Dead 8, gli showrunner sugli episodi finali: 'Come chiudere un cerchio'

Alla conclusione definitiva di Fear the Walking Dead mancano esattamente otto episodi, quelli della seconda parte dell'ottava e ultima stagione che verranno trasmessi il prossimo autunno dopo la pausa estiva.

"È un compito davvero gigantesco pensare di portare tutte queste storie, tutti questi viaggi dei personaggi, non solo a una conclusione, ma anche a chiudere il cerchio", ha detto lo showrunner Ian Goldberg durante lo speciale Inside Fear the Walking Dead andato in onda per il midseason finale. "Quando abbiamo iniziato a pensare a 'Dove vorremmo che finiscano questi personaggi?', ci siamo chiesti prima di tutto: 'Da dove sono partiti?'".

Andrew Chambliss, altro showrunner della serie, ha aggiunto: "Volevamo tornare agli inizi di questi personaggi nello show e guardare a chi erano allora e a chi sono adesso, e possiamo vedere quanta strada hanno fatto".

Nella seconda metà della stagione finale di Fear the Walking Dead, Goldberg ha detto che ognuno dei personaggi "dovrà guardarsi indietro per poter andare avanti".

"Il tema che continuava ad affiorare nella nostra mente era l'idea della famiglia. E tutto è iniziato con Madison Clark", ha aggiunto Chambliss. "Era una matriarca all'inizio dell'apocalisse che voleva sempre proteggere i suoi figli, che voleva creare un mondo in cui potessero essere al sicuro. Che voleva dare loro qualcosa che in realtà non esisteva più.

"Tutto si riduce alla storia che vogliamo raccontare, quella che pensiamo possa riunire tutti i temi, tutti i personaggi, in un modo che sia soddisfacente. E che suggerisca anche un senso di chiusura".