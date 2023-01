Fear the Walking Dead, Robert Kirkman parla di un potenziale fumetto

Robert Kirkman risponde alle domande dei fan in merito alla possibilità di portare avanti il mondo di Fear the Walking Dead attraverso le pagine di un fumetto.

Fear the Walking Dead potrebbe continuare a vivere attraverso le pagine di un fumetto? Robert Kirkman, ha parlato proprio in questi giorni della possibilità di un adattamento, e ha risposto a una domanda che molti fan si sono posti.

Come riportato da ComicBook, in merito dunque alla possibilità di creare un fumetto su quanto narrato in Fear the Walking Dead, Kirkman ha dichiarato: "La possibilità che ciò accada non è zero, ma vicina a quella cifra". Queste le prime parole del fumettista in risposta a una fan che chiedeva, appunto, della possibilità di vedere, prima o poi, un fumetto ispirato allo show televisivo. Kirkman ha ribadito: "È estremamente, estremamente improbabile."

Difficile, ma non impossibile, è che Kirkman torni a scrivere un nuovo fumetto di The Walking Dead. "E' più probabile che arriveremo a una serie completamente nuova, che è completamente separata da TWD ma con argomenti che attirerebbero i fan di TWD", ha dichiarato Kirkman in risposta a una fan che chiedeva di un'altra serie in corso. "Questo è il meglio che posso fare a questo punto."

Continuando a rispondere ai fan in merito a TWD, Kirkman ha scritto: "Ho dato 16 anni della mia vita a questo mondo, dubito che tornerò mai a fare una serie completa. Ma... mai dire mai".

Questo mese, AMC ha annunciato che l'ottava stagione di Fear the Walking Dead sarà l'ultima. I 12 episodi conclusivi andranno in onda in due parti, a partire dal 14 maggio e ciascuna sarà composta da sei episodi.